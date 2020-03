Dar chiar si o gospodina priceputa face greseli atunci cand fierbe pastele. Care sunt erorile frecvente pe care multi le comit cand gatesc preparate pe baza de paste fainoase.

Paste carbonara, paste bolognese, paste cu ton sau cu fructe de mare, sunt atat de usor de pregatit, de versatile si de delicioase. Inainte sa ajungi sa le combini cu un sos dupa preferinte si in functie de ce ai in frigider sau in camara, primul pas este sa fierbi pastele. Care sunt greselile pe care le faci atunci.

10 greseli frecvente pe care le faci atunci cand fierbi paste

1. Nu folosesti apa rece

Pare mai simplu sa pui la fiert o oala in care ai scurs apa calduta de la robinet, mai ales pentru ca ar ajunge mai repede la punctul de fierbere, dar asta e gresit! Cand gatesti, fie ca e vorba de paste, legume sau orez, cel mai bine este sa folosesti apa rece, pentru ca este mai curata din punct de vedere microbiologic. In apa calda este posibil sa fie materii si microorganisme toxice, asa ca e indicat sa folosesti apa rece pe care sa o aduci la fierbere. Bucatarii priceputi recomanda apa rece pentru ca, spun ei, mancarea are mai multa savoare decat daca e pregatita cu apa calda.

2. Pui ulei in apa in care fierbi pastele

Trebuie sa renunti la obiceiul de a pune ulei in apa in care fierbi pastele. Este o greseala frecventa.

Daca fierbi pastele intr-o oala buna si folosesti la inceput apa rece, pastele nu se vor lipi intre ele. Daca pui ulei, pastele vor deveni alunecoase, iar sosul se va scurge de pe ele atunci cand vei vrea sa le combini.

Citeste si: Cea mai buna reteta de paste picante

3. Nu pui sare in apa pentru paste

In apa pe care o pui la fiert pentru paste trebuie sa adaugi inca de la inceput sare. Pastele fierte in apa cu sare au un gust mai bun.

Bucatarii obisnuiesc sa foloseasca sare grunjoasa, nu fina. Daca nu ai asa ceva in propria camara, nu e un capat de tara, dar trebuie sa sarezi apa in care vei pune ulterior pastele la fiert. Nu iti face griji ca vor absorbi toata sarea, nu se va intampla asta. Daca sarezi apa, pastele vor prinde un gust mai bun, dar nu vor fi excesiv de sarate.

4. Pui pastele la fiert inainte ca apa sa dea in clocot

Sigur ti s-a intamplat si tie sa pui pastele in apa inainte ca aceasta sa inceapa sa fiarba. E gresit! Facand asta nu vei putea respecta timpul indicat de gatire si nu vei putea sa iti dai seama cand pastele fainoase sunt gata.

Citeste si: Oua de gaina, curca sau rata. Care sunt mai sanatoase? Raspunsul neasteptat al oamenilor de stiinta

5. Folosesti un vas mult prea mic

Ca sa fiarba corespunzator si sa nu se lipeasca, pastele au nevoie sa fie fierte intr-o oala mai mare. Astfel, nu vor sta inghesuite intr-un vas necorespunzator si vor avea si apa suficienta in care sa fiarba. Indicatiile de baza spun ca pentru fiecare 100 de grame de paste sa folosesti un litru de apa.

6. Nu amesteci pastele in timp ce fierb

Nu trebuie sa exagerezi, insa recomandarea specialistilor in bucatarie este sa amesteci pastele de 2-3 ori cat timp sunt pe foc. E o regula de care trebuie sa tii cont daca vrei ca pastele sa fie gatite corect si uniform.

Citeste si: Cea mai simplă masă pentru Postul Paștelui

7. Arunci apa in care au fiert pastele

Una dintre cele mai mari greseli pe care le poti face atunci cand gatesti paste este sa arunci apa in care au fiert. Trebuie sa o folosesti pentru a obtine un sos delicios si care sa dea un plus de gust preparatului final. In momentul fierberii este eliberat amidon, iar lichidul rezultat te poate ajuta sa obtii un sos mai gros si mai cremos.

8. Clatesti pastele cu apa rece

Era un mit care circula acum multi ani potrivit caruia trebuie sa clatesti cu apa rece pastele dupa ce le-ai fiert pentru a le impiedica sa se lipeasca. Este gresit! Vei inlatura tot amidonul, pastele vor deveni alunecoase, iar sosul se va scurge.

9. Torni sosul peste paste

Faci o mare greseala daca prepari separat sosul si pastele si le combini abia cand le pui in farfurie pentru a fi servite.

Marii bucatari italieni recomanda ca pastele fierte sa fie puse in vasul in care pregatesti sosul si sa le lasi sa isi contopeasca gusturile. E nevoie de circa 3-4 minute pentru ca pastele sa fiarba in sos, pentru ca aromele sa se intrepatrunda si pastele sa absoarba din sosul gustos.

Citeste si: Chiftelute din linte. Reteta de post ieftina si cu preparate la indemana

10. Lasi pastele prea mult la fiert

Daca fierbi prea mult pastele, isi vor pierde gustul si vor deveni mai greu de digerat. In plus nu vor mai avea textura dorita, al dente, ci vor fi foarte moi si lipicioase.

Reţete de post. Cum pregăteşti paste cu ciuperci

Ingrediente

200 gr paste

sare

3 linguri de ulei

Pentru sos

1 ceapă

1 borcan/ cutie de ciuperci

1 cutie pastă de tomate

1 roşie mai mare

o jumătate ardei roşu gras

2 linguri ulei de măsline

frunză de ţelină

o jumătate de linguriţă de oregano

sare şi piper după gust

Mod de preparare:

Se pun pastele la fiert în apă cu sare şi, când dau în clocot, se adaugă şi cele 3 linguri de ulei, apoi se lasă la fiert 8-10 minute.

Se pregăteşte sosul cât timp pastele se fierb.

Se toacă mărunt ceapa şi se pune la călit în puţin ulei, se adaugă apoi ciupercile scurse şi tocate, ardeiul, roşia şi ţelina.

Se amestecă toate şi se condimentează cu sare, piper şi oregano, apoi la final se adaugă şi pasta de tomate. După ce se lasă în 2-3 clocote, se pun în tigaie spaghetele scurse de apă şi se amestecă bine.

Spaghetele de post cu ciuperci sunt foarte bune atât calde, cât şi reci.