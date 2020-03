Vanilia si scortisoara sunt un ajutor de nadejde pentru a scapa de pofta de dulce.

Medicul nutritionist Mihaela Bilic a explicat cum poti folosi aceste doua condimente atat de populare pentru a scadea cantitatea de zahar folosita la prajituri si alte preparate delicioase. Vanilia si scortisoara au gust si miros puternice si iti sunt aliate in lupta impotriva caloriilor.

Cum scapi de pofta de dulce folosind vanilie si scortisoara

Se pare ca nici macar nu este nevoie sa le mananci, poti doar sa le mirosi si vei simti imediat cum pofta de zahar se diminueaza.

"Vanilia și scorțișoara intensifică gustul dulce.

V-ați întrebat vreodată cum să scăpați de pofta de dulce, fără să mâncați un desert?

Ei bine se poate, dacă mirosiți vanilie sau scorțișoară. Se pare că cele 2 mirodenii parfumate au un efect special asupra centrilor nervoși responsabili de relația cu zahărul. Curios este faptul că nici măcar nu trebuie să le consumăm, simplul lor miros ne satisface.

Toate produsele care conțin vanilie și scorțișoară vor fi la fel de bune chiar dacă se folosește doar 50% sau 25% din cantitatea de zahăr pe care o prevede rețeta. Deserturile pe bază de lapte (orez, fidea și griș cu lapte, budincă, șarlotă, înghețată, cremă de vanilie) nu trebuie îndulcite. Lactoza prezentă în mod natural în lapte are gust dulce, prezența făinoaselor înseamnă amidon care e și el dulce, iar dacă adăugăm puțin zahăr vanilat, vanilie și scorțișoară, rezultatul va fi delicios fără zahăr adăugat.

În practică puteți apela și la un pliculeț de scorțișoară sau o sticluță cu esență de vanilie pe care să le mirosiți ori de câte ori aveți poftă de dulce, veți fi uimiți cât de bine funcționează. Cat despre prăjituri, diminuați fără frică din cantitatea de zahăr și folosiți din belșug mirodenii parfumate care bucură simțurile fără calorii", a explicat nutritionista Mihaela Bilic.

Citeste si: Sumac, condimentul acrisor cu proprietati miraculoase. Ce este si cum se foloseste

Citeste si: Tot ce trebuie să știi despre cuișoare - De ce sunt adevărate antibiotice. Calități terapeutice

Citeste si: Greselile mari pe care le faci atunci cand gatesti supa sau ciorba. 5 greseli de evitat in bucatarie

Un studiu realizat in 2014 in SUA arata ca scortisoara ar avea efecte si in lupta impotriva maladiei Parkinson. Acest praf aromat ar fi transformat de ficat in benzoat de sodiu, o substanta utilizata in tratamentul tulburarilor neuronale.

"Scorţişoara a fost folosită ca un condiment în toată lumea, timp de secole. Acest condiment ar putea fi una dintre cele mai sigure metode de a opri progresia bolii la pacienţii cu Parkinson", spune Kalipada Pahan, cercetator la Rush University Medical Centre din Chicago.

Dovleac cu scortisoara la cuptor

Ingrediente:

dovleac, scorţişoară, miere, coajă de lămâie.

Mod de preparare:

Se taie dovleacul în bucăţi mai mari, în forma dorită, apoi se aşază într-o tavă unsă cu ulei apoi se bagă în cuptorul încins, la foc mic. Se coace cca 30 – 35 minute. După ce s-a mai răcit se unge cu miere şi se presară scorţişoara şi coaja de lămâie.

Mere coapte cu scortisoara, miere si nuci

Ingrediente:

4 mere acrisoare mari

50 g unt

2 pliculete zahar cu aroma de scortisoara

2-3 linguri miere de albine

7-8 nuci mari

Mod de preparare:

Merele se curata de coaja si li se scoate cotorul. Nucile se sparg, se alege miezul apoi se taie mai mici cu cutitul. Se unge o tava cu unt, iar untul care ramane de la uns se imparte in 4 si se pune in interiorul fiecarui mar. Tot in interiorul merelor se presara putin zahar cu scortisoara, apoi se amesteca miezul de nuca cu zahar cu aroma de scortisoara si se pune cu o lingurita in fiecare mar.

Merele se baga in cuptorul incalzit in prealabil si se lasa pana se rumenesc usor si se inmoaie. Dupa ce se scot din cuptor, se ia cate un mar, peste care se pune miere de albine si inca un praf de scortisoara.