Ouale de gaina se regasesc in aproape toate frigiderele. Sunt cele mai populare si cele mai usor de gasit la piata sau in supermarketuri. Oul de gaina este consumat fiert, prajit, gatit in apa, folosit la prajituri si in fel si fel de preparate dulci sau sarate.

"Oul conţine lecitină, care menţine sănătatea vaselor capilare, vitamina B6, care previne oboseala mentală, şi colină, indispensabilă pentru sinteza acetilcolinei (un neurotransmiţător cerebral)”, scrie Mihaela Bilic in cartea sa, Sanatatea are gust.

Putini sunt cei care stiu care sunt proprietatile oualor altor pasari, precum rate, gaste, curci, prepelite sau bibilici.

In ciuda miturilor care circula si care sustin ca nu fac bine, ouale de gaina sunt sanatoase si gustoase, au proteine, vitamine si minerale: vitamina A, E, cupru, fier si seleniu.

“Oul conţine cea mai bună proteină pe care o poţi găsi în natură, respectiv albumina. Toate celelalte tipuri de proteine se raportează la aceasta, în primul rând pentru că are o valoare biologică ridicată (se asimilează uşor) şi, în al doilea rând, conţine toţi aminoacizii de care corpul nostru are nevoie în cantităţile perfecte. Ouăle sunt foarte importante în alimentaţia unui sportiv, dar nu trebuie să lipsească nici din meniul persoanelor active”, explica si instructorul de fitness Serban Blebea.

Oua de gaina, curca sau rata. Care sunt cele mai sanatoase?

Oua de rata. Au mai multe proteine decat ouale de gaina. Contin calciu si potasiu, minerale care nu se regasesc in compozitia oului de gaina. Desi au acelasi gust ca acesta din urma, ouale de rata contin mai multe grasimi sanatoase si au mai putin colesterol. Pot fi consumate fierte, dar neaparat fierte tari, nu moi.

Oua de gasca. Sunt mai mari si mai sanatoase decat ouale de gaina. Ouale de gasca au multe grasimi sanatoase, sunt sursa de vitamina D si de vitamine din grupul B. Pot fi consumate doar gatite foarte bine: fierte tari sau prajite. Introduse in alimentatie, sunt foarte sanatoase si gustoase.

Oua de curca. Mai gustoase decat ouale de gaina. Sunt sarace in grasimi, bogate in proteine. Pot fi cumparate de la tarani, nu se gasesc in supermarketuri.

Oua de bibilica. Sunt oua bio, gustoase si sanatoase. Au continut scazut de colesterol. Au dimensiuni mai mici decat ouale de gaina, dar sunt o alternativa foarte buna si mult mai sanatoasa.

Oua de prepelita. Sunt considerate un produs de lux, desi se gasesc la vanzare pe rafturile multor supermarketuri din Bucuresti si din tara. Au dimensiuni mici, dar sunt sursa de antioxidanti, minerale si proteine. Sunt consumate de obicei fierte moi.

Cand e indicat sa mananci oua

Specialistii in nutritie sustin ca cel mai indicat sa mananci oua este dimineata sau la pranz, in nici un caz seara, cand este foarte greu de digerat.

"Oul dimineata este medicament, la pranz aliment, iar seara este otrava", spun nutritionistii. Un proverb spune: "Oul de dimineata sa-l mananci singur, la pranz cu prietenii si seara sa-l dai la dusmani".

"Oul conţine tot ceea ce este necesar pentru a da naştere unei fiinţe, cu cât îl tratăm termic mai mult el devine mai indigest, iar substanţele pe care le conţine sunt mai puţin biodisponibile (asimilabile de către organism). Dacă vrem să profităm de toată bogăţia de nutrienţi din ou trebuie să-l consumăm fie sub formă de ochiuri romaneşti (în apa care fierbe se sparge oul, care coagulează foarte repede) sau să-l fierbem moale", declara prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Ouale pot fi consumate si dupa ce au expirat?

