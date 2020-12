Cadou Mos Nicolae [Sursa foto: Shutterstock]

Moș Nicolae se apropie cu pași repezi, iar cei mici și cei mai mari îl așteaptă cu nerăbdare. Dacă sunteți pe fugă sau nu aveți inspirație, noi vă oferim 10 idei de cadouri de Moș Nicolae pentru copii.

In articol:

Vă vom propune 10 idei de cadouri de Moș Nicolae, care să le stârnească curiozitatea, creativitatea, dar și inventivitatea copiilor, plus clasicele idei de cadouri pe care toți copiii le primesc. an de an.

10 idei de cadouri de Moș Nicolae pentru copii

Pentru cei care vor să respecte tradiția de Moș Nicolae, le pot pune copiilor în ghetuțe, bănuți de ciocolată, acadele în formă de bastonașe, o pușculiță, fructe de sezon, mandarine sau portocale, animale de pluș, mașinuțe și alte jucării. Însă pentru a stimula creativitatea copilului, vă oferim următoarele idei de cadouri.

1. Enciclopedia pentru copii

Enciclopedia pentru copii este un cadou ideal pe care a-ți putea să-l oferiți unui copil. Astfel, copilul poate descoperi toate curiozitățiile lumii, dar pe înțelesul său. Enciclopedia îi va face pe copii curioși și dornici de a afla cât mai multe lucruri noi, plus descoperirea pasiunii pentru citit.

2. Casă pentru păpuşi

Pentru o fetiță, alegerea ideală ar fi o casă pentru păpuși, unde își va putea crea propria poveste și astfel își va dezvolta abilități de concentrare, atenție, creativitate și inventivitate. Acest cadou special este recomandat pentru fetițele care au împlinit trei ani.

3. Desenăm cu sfori

Desenăm cu sfori este un joc care stârnește creativitatea copilului, stimulându-i atenția, concentrarea, dar și abilitățiile motrice, fiind un cadou ideal de Moș Nicolae. Jocul exersează emisfera dreaptă a creierului şi este perfect şi pentru jocul în grupuri.

4. Set 20 de jocuri clasice

Indiferent de ce vârstă ar avea copilul, acest cadou de Moș Nicolae îl va încânta cu siguranță. Acest joc îl ajută pe copil să își dezvolte gândirea logică, creativitatea, atenția, dar și gândirea critică. Setul 20 de jocuri clasice este ideal pentru serile în familie.

Cadou Mos Nicolae[Sursa foto: Shutterstock]

5. Joc de fracţii

Prin acest joc, copilul poate descoperi că matematica poate fi distractivă. Jocul este recomandat copiilor care au împlinit trei ani. Copilul va învăța să dezlege mistere, să exploreze, dar va fi și stimulat cognitiv.

6. Set pentru face painting

Pentru micuții Picasso vă recomandăm un set de face painting, care le la stârni curiozitatea, imaginația, dar îi și va amuza. Copilul va descoperi culorile și va fi dornic să creeze noi personaje prin desen.

7. Cărți pentru copii

Cel mai frumos cadou pe care un copil îl poate primi este o carte. Posibilitățiile unui copil de a se dezvolta sunt infinite atunci când descoperă pasiunea pentru lectură.

8. Atelier de ţesut

Acest set creativ le poate încânta pe fetițe, ajutându-le să descopere culorile, texturile și designul vestimentar. Atelierul de ţesut stimulează creativitatea, atenţia, concentrarea, educă răbdarea şi îndemânarea. Ideal între 7 şi 14 ani.

Cadou Mos Nicolae[Sursa foto: Shutterstock]

9. Set de construcţie

Setul de construcţie este un cadoul perfect pentru orice copil pasionat de construcţii. Acest joc poate fi folosit atât de băieți cât și de fetițe, fiind deschizătorul unui nou univers al creației și oferind noi perpective copilului.

10. Setul de cărţi Lumea în care trăim

Acest set de cărți este recomandat copiilor care vor să descopere lumea înconjurătoare, fenomenele meteorologice, oraşele, fenomenele naturii, diferenţa dintre viaţa rurală, urbană, precum şi bucuria călătoriilor în jurul lumii, fiind un cadou perfect pe care îl puteți explora în familie.