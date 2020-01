2020 e an bisect, ceea ce înseamnă că luna februarie are 29 de zile. O dată la patru ani, în anii bisecți, sunt 366 de zile, nu 365. Superstiții în an bisect, pentru 29 februarie 2020

Anii bisecți sunt considerați ca având o vibrație aparte și multe persoane au superstiții de care țin cont fie tot anul, fie doar în februarie, atunci când a doua lună din an are 29 de zile. Mituri și superstiții există de când lumea în ceea ce privește anul bisect, an special pentru că luna februarie are o zi în plus.

2020 e an bisect. Superstiții în anul în care luna februarie are 29 de zile

An bisect. Superstiții în ani bisecți. 20 februarie 2020. Anul bisect este considerat în mai multe culturi un an cu multe necazuri și dificultăți, în care ar trebui să evităm să luăm decizii majore în ceea ce privește viața noastră. Altele, dimpotrivă, cred că este o perioadă deosebită tocmai pentru că este rară, în care se întâmplă multe lucruri bune și speciale.

An bisect. Superstiții în ani bisecți. 29 februarie 2020. Anul bisect are o încărcătură specială, așa că mulți cred că în 2020 vor avea un parcurs mai dificil. Sunt persoane care țin cont de superstiții chiar și în cazul anilor bisecți. Dacă unii se tem de anul bisect pe motiv că vor avea de întâmpinat probleme și obstacole, alții îl așteaptă cu nerăbdare pentru că sunt de părere că ar avea încărcătura și puterea necesare ca lucruri mărețe să se întâmple.

2020 e an bisect. Ce nu e bine să faci în anii bisecți, când februarie are 29 de zile

An bisect. Superstiții în ani bisecți. Iată câteva superstiții de care se ține cont în an bisect:

nu e bine să te căsătorești în act bisect . Motivul? Căsnicia va fi presărată cu multe probleme și până la urmă se va ajunge la divorț.Persoanele care se despart sau divorțează în an bisect nu vor avea noroc în dragoste mult timp de-acum înainte și vor rămâne singure o perioadă mai lungă de timp sau chiar toată viața.. Evită să te implici în alte proiecte profesionale pentru că sunt șanse mari să o dai în bară.: nu te muta în casă nouă, nu te apuca să îți faci casă, nu îți deschide o afacere nouă, nu face investiții pentru că se crede că vei avea eșecuri.. Există credința populară potrivit căreia cei care sunt născuți pe 29 februarie sunt înzestrați cu calități deosebite, au o misiune importantă pe pământ, beneficiază de puteri vindecătoare și vor avea o viață frumoasă.- se crede că în anii bisecți c, așa că nu ar trebui culese și consumate ciuperci în anii în care luna februarie are 29 de zile.. În anii bisecți, dacă vrei să fii ferit de necazuri și neplăceri, trebuie să porți podoabe din argint, un metal considerat de mare ajutor, care purifică și echilibrează energiile.. Pentru a atrage norocul și a respinge influențele și energiile negative, poți apela la diverse amulete (un trifoi cu patru foi, un breloc sub formă de potcoavă, o cruciuliță sfințită, un șnur roșu la încheietură sau o labuță de iepure) sau cristale.

- căsătoriile care se oficiază pe 29 februarie sunt trainice. Dacă unii consideră că 29 februarie sau chiar anul bisect este cu ghinion, anumite culturi îi atribuie acestei zile energii benefice. Sunt cupluri care aleg să se căsătorească pe 29 februarie pe motiv că are o încărcătură aparte, iar familiile întemeiate într-o zi așa specială sunt fericite și durabile.