4 vedete din România care au recunoscut că sunt gay

vedete din România care au recunoscut că sunt gay [Sursa foto: MediaFax Foto] 17:41, iul 9, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Mai multe personalități din România au avut curajul să-și recunoască orientarea sexuală, când deschiderea față de acest subiect era aproape inexistentă. În prezent, despre comunitatea LGBT se vorbește poate mai ușor, însă toleranța românilor față de această categorie de persoane este în continuare insuficientă.

Mircea Solcanu

Mircea Solcanu și-a recunoscut orientarea sexuală în direct, în emisiunea pe care o modera de la Acasă TV. Acesta mărturisea că a realizat care este orientarea sa sexuală în adolescență, însă nu avut curajul să spună tuturor că este homosexual.

Mircea Solcanu[Sursa foto: MediaFax Foto]

„Mi-am dat seama devreme, pe la 14 ani. Toți colegii mei dezvoltau relații adolescentine – bilețele de amor, inimioare pe bancă, garoafa roșie pe modelul din „Liceenii“ – dar mie îmi lipseau astea din program. Mie îmi plăceau niște colegi .(…) Știi care a fost cea mai mare surpriză pe care am trăit-o după ce am declarat public că sunt ce sunt? Homosexualii mi-au sărit la gât, iar heterosexualii mi-au sărit în apărare. „De ce-a trebuit tu să spui?“ Este aceeași ipocrizie pe care o întâlnești pe buzele oamenilor care nu privesc la televizor decât emisiuni de cultură”, spunea Mircea Solcanu într-un interviu.

Cu riscul de a fi jdecat de societate, vedeta a recunoscut că îi plac bărbații, după mai multe ședințe de terapie.

Am găsit o carte și am citit despre...( gay) și am zis «ups, ceea ce simt eu se cheamă cumva!». Nu aveam fantezii, cu cine? Cu comuniști? Am zis că poate mi se pare că sunt diferit, dar apoi am conștientizat. Țin minte că am fost la terapeut, lui i-am spus prima dată. Aveam 23 de ani și am zis că dacă nu merg eu, o să mă ducă cineva. A fost greu. Terapeutul era o femeie. Au fost vreo patru ședințe. La ultima ședință m-am așezat pe pat, i-am spus ce sunt, și apoi am început să plâng și am plecat acasă”, mai povestea fostul prezentator TV.

Dragoş Bucurenci

Dragoş Bucurenci a recunoscut că este bisexual pe blogul său personal în 2010, într-o discuţie publică cu un amic. „Şi eu sunt tot bi, dacă tot veni vorba”, zicea jurnalistul la acea vreme.

Dragoș Bucurenci[Sursa foto: MediaFax Foto]

Neculai Constantin Munteanu

Neculai Constantin Munteanu declara în 2007, la Radio Europa Liberă, că este gay cu inima împăcată, într-o ţară europenizată şi liberă, care nu trebuie să judece preferinţele celor din jur.

Neculai Constantin Munteanu [Sursa foto: MediaFax Foto]

Regretatul Răzvan Ciobanu

Și regretatul creator de modă Răzvan Ciobanu și-a recunoscut orientarea sexuală, însă a evitat mereu să vorbească prea mult despre acest subiect când era în viață. El făcea mărturisirea în emisiunea Mihaelei Rădulescu din 2004 pe postul radio Guerrilla, în anul 2004. „Sunt homosexual! Nu voi mai răspunde jurnaliştilor la întrebări pe tema asta. Sunt homosexual şi gata!”, spunea Răzvan Ciobanu în 2004.

Răzvan Ciobanu[Sursa foto: MediaFax Foto]