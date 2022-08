"A avut un înger!" Oana Roman dezvăluie ce s-a întâmplat, de fapt, cu mama ei! Motivul pentru care Mioara Roman a ajuns de urgență la spital

In articol:

Oana Roman a făcut primele dezvăluiri despre starea de sănătate a mamei sale, după ce în cursul zilei de sâmbătă aceasta a fost transportată de urgență la spital.

Vedeta a mărturisit că Mioara Roman este bine în aceste momente, dar va trebui să facă recuperare în următoarea perioadă.

Oana Roman, despre mama ei: "Doctorii ne-au spus că a avut un înger și Dumnezeu a fost lângă ea"

Oana Roman a dezvăluit că mama ei a ajuns la spital după ce și-a pierdut echilibrul și s-a împiedicat, lovindu-se puternic. Vedeta a fost extrem de îngrijorată pentru starea Mioarei Roman, mai ales că aceasta se confruntă și cu alte probleme de sănătate. Din fericire, doctorii i-au dat vești bune iubitei lui Marius Elisei.

În urma mai multor investigații, specialiștii au stabilit că Mioara Roman nu a suferit nicio leziune internă, ci doar câteva leziuni externe: "Mama a trecut ieri printr-un moment foarte dificil, ea nu mai are echilibrul pe care îl avea și, din păcate, într-o fracțiune de secundă, s-a împiedicat și s-a lovit foarte rău, chiar dacă a primit ajutor imediat. Lucrul ăsta i se poate întâmpla oricui. Ne-am speriat foarte rău. Din fericire, doctorii ne-au spus că a avut un înger și Dumnezeu a fost lângă ea, pentru că nu are leziuni interne, nu are nimic la cap, la creier, are doar niște leziuni externe.", a declarat Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

Mioara Roman [Sursa foto: Instagram]

Mioara Roman va avea nevoie de recuperare

Mioara Roman va trebui să facă recuperare în următoarea perioadă, din cauza leziunilor externe cu care s-a ales în urma loviturii. Fiica ei spune că cel mai probabil o va transfera într-un alt spital, pentru mai multe investigații: "Sunt convinsă că toate rugăciunile voastre au contat. Astăzi doctorii mi-au spus că este bine, este conștientă, lucidă, cooperantă. Va mai necesita o perioadă de recuperare, dar este ok.

Probabil că o vom transfera într-un alt spital pentru mai multe investigații și ca să facă un anumit tip de recuperare. Mâine mă voi ocupa de acest lucru. Dar rugăciunile și gândurile voastre bune au contat. Și vă mulțumesc din tot sufletul meu!", a mai spus Oana Roman.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]