A fost chef de chef cu manelele în blană și noi avem imaginile! Ce s-a întâmplat acasă la Cristian Popescu Piedone, la scurt timp după ce a fost eliberat | EXCLUSIV 

Cristian Popescu Piedone a fost eliberat din închisoare săptămâna trecută. Primarul Sectorului 5 fusese condamnat la închisoare cu executare în dosarul Colectiv.

Imediat ce a ieșit de la Penitenciarul Jilava, politicianul a dat o serie de declarații și ulterior a mers direct acasă, acolo unde l-au așteptat soția și câțiva prieteni.

Vestea i-a bucurat cu siguranță pe toți membrii familiei, căci petrecere a fost încinsă imediat în curtea lui Cristian Popescu Piedone. Politicianul a revenit și în funcția de primar al Sectorului 5.

Ce s-a întâmplat acasă la Cristian Popescu Piedone, la scurt timp după ce a fost eliberat

Cristian Popescu Piedone a scăpat de închisoare, după ce magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au admis recursul. Politicianul a revenit și la cârma Sectorului 5, de unde fusese suspendat, în urmă cu un an, când a primit condamnarea definitivă în dosarul Colectiv.

Imediat ce a plecat de la Penitenciarul Jilava, Cristian Popescu Piedone a mers direct acasă, acolo unde l-au așteptat membrii familiei. Revenirea se pare că a fost încununată de o petrecere pe cinste în curtea vilei edilului.

Muzica de petrecere, voia bună și invitații nu au lipsit, așa că primarul Sectorului 5 s-a bucurat din plin de clipele de libertate. Paparazzi WOWbiz.ro au fost pe fază și au surprins câteva imagini de la vila politicianului. Muzica s-a auzit pe toată strada și nu au lipsit nici râsetele invitaților! E clar, primarul a petrecut așa cum se cuvinte victoria obținută în instanță.

Cristian Popescu Piedone, primele declarații după eliberare

Cristian Popescu Piedone a plecat de la Penitenciarul Jilava săptămâna trecută. Încă din primele minute de libertate acesta a anunțat că vrea să revină la Primăria Sectorului 5. Edilul a fost reinstalat în funcție în cursul acestei săptămâni.

"Cu siguranță da. Dacă nu au făcut alegeri, ce să fac? Scaunul e liber, trebuie să mă întorc", a spus Cristian Popescu Piedone, în momentul în care a ieșit din penitenciar.

Totodată, în fața jurnaliștilor, fostul primar al Sectorului 4 a mărturisit că nu și-a pierdut nici măcar o secundă speranța și credința în Dumnezeu.

"La Dumnezeu m-am rugat pentru a deschide ochii judecătorilor, dacă judecătorii sunt drepți. Îmi voi duce sectorul până la capăt. A mă bate cu trecutul, îmi ard prezentul. Am ieșit la muncă, am cosit, le-am făcut pe toate. Am fost la cursuri, pe domeniul meu, horticultură", a mai precizat el.

Cristian Popescu Piedone a fost găsit nevinovat în dosarul Colectiv

În vara anului 2022, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la închisoare cu executare, în dosarul Colectiv. La momentul producerii incendiului din celebrul club din București, acesta era primarul Sectorului 4.

Piedone a încercat o cale extraordinară de atac, recursul în casație. După un an și o lună de închisoare, Piedone a fost eliberat din Penitenciarul Jilava, acesta fiind găsit nevinovat de către magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În urma deciziei ÎCCJ, Piedone se putea întoarce la Primăria Sectorului 5, așa că Prefectura Capitalei a emis rapid un ordin prin care a decis ca acesta să revină în funcție.

