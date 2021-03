A fost descoperită filmoteca dictatorului! Nicolae Ceaușescu se uita la filme pentru adulți

In articol:

Un angajat al Studiourilor Buftea, Ștefan Chiriac, a susținut că a descoperit bogata filmotecă a lui Nicolae Ceaușescu. Pe lângă numeroasele imagini din viața dictatorului, în filmoteca sa se află și câteva filme pentru adulți. De-a lungul anilor, Nicolae Ceaușescu a adunat o colecţie impresionantă de videocasete cu filme occidentale.

Potrivit angajatului, imediat după Revoluţie, aparatura şi casetele din colecţia lui Ceauşescu au fost transferate în magaziile studiourilor cinematografice de stat şi au rămas într-un subsol.

„Timp de 30 de ani, nimeni nu s-a mai interesat de soarta lor. Noi am descoperit un volum uriaş de casete, pitite prin cotloane. N-am aruncat nimic. Pentru a putea viziona această «comoară» a trebuit să investesc o sumă deloc de neglijat în aparatură, pentru că n-am găsit doar VHS-uri, ci şi formate mai puţin folosite, cum ar fi U-matic. Am găsit un player funcţional în Germania – are 25 de kilograme. Am mai luat şi un Betamax, tot din aceeaşi perioadă, care m-a uimit prin claritatea cu care redă casete vechi de 40 de ani“ .

Filmoteca dictatorului

Nicolae Ceaușescu avea în filmotecă o colecție impresionantă de filme

De asemenea, Ștefan Chiriac a mai dezvăluit că în subsolul Studiourilor Buftea este o colecție impresionantă de filme, la care românii nici nu visau la vremea respectivă. În colecția lui Nicolae Ceaușescu nu se află doar filme, ci și melodii cu videoclipuri.

„În filmotecă există mult cabaret franţuzesc, muzică imperialistă cu videoclipuri gen MTV. Probabil i-au aparţinut lui Nicu Ceauşescu, ca şi casetele pentru adulţi, pentru că s-au găsit şi asemenea filme. La capitolul muzică autohtonă, am regăsit în special muzică populară, romanţe cântate de Ioana Radu şi o melodie care se repetă obsesiv, «Radu mamii», care se spune că era preferata lui Nicolae Ceauşescu“ .