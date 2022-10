”A fost o sfântă” Gheorghe Turda, modul prin care i-a legătura cu soția decedată. Artistul nu se mai încrede acum în femei: „Nu sunt corecte într-o relație”

In articol:

Gheorghe Și Elisabeta Turda au fost căsătoriți din 1977 și până în 2009, dar trecerea în neființă a femei i-a despărțit pentru totdeauna.

Însă, chiar dacă vremea a trecut, folcloristul încă nu s-a consolat cu dispariția definitivă a celei pe care spune că a iubit-o și prețuit-o cel mai mult.

Citeste si: Gheorghe Turda a vorbit despre relația Mariei Ciobanu cu soțul ei, Mircea Cîmpeanu. Nu s-a ferit să dezvăluie acest lucru: "O știu de pe vremea când era cu solistul Florea Burnea"

Gheorghe Turda, modul prin care i-a legătura cu soția decedată [Sursa foto: Facebook]

Gheorghe Turda încă îi duce dorul soției decedate

Acum, la mai bine de un deceniu de la moartea Elisabetei, femeia care l-a făcut tată, Gheorghe Turda susține că nu ratează nicio ocazie de a ajunge la mormântul femeii iubite cu o floare, cu o vorbă bună și cu o rugăciune în suflet.

Citeste si: Artistul Nosfe a murit la vârsta de 37 de ani! Care este cauza morții- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

De dorul ei, cu gândul la bunătatea de care deborda Elisabeta și cu multă iubire în suflet, interpretul de muzică populară spune că are un ritual zilnic de la

care nu se abate și care-l aduce mai aproape de marea lui iubire.

Astfel, notează el, ori de câte ori pleacă de acasă, Gheorghe Turda se închină, se roagă și imediat chipul soției sale în apare în cale.

„ Singurătatea ucide.(...) Soția mea a fost o sfântă, din punctul meu de vedere ca familist.(...) Am știut să-mi păstrez familia, integritatea familiei. (...) Nu pot să ajung acasă și să nu mă duc cu cel puțin o floare la mormânt și o lumânare. Am visat-o de foarte multe ori și chiar recent am visat-o. Întotdeauna mă închin în fața ușii când plec la drum și în secunda următoare îmi apare chipul ei în față”, a dezvăluit Gheorghe Turda, la un post de televiziune.

Citeste si: Ce a pățit Gheorghe Turda într-un restaurant din Paris? Artistul s-a enervat la culme: "Am plecat"

Acum, după o așa iubire care și-a găsit sfârșitul mult prea devreme, dar și după povestea de amor tumultuoasă trăită alături de Nicoleta Voicu, Gheorghe Turda nu mai are aceleași cuvinte de laudă la adresa femeilor.

În ziua de azi, spune cântărețul, doamnele nu mai pun preț pe iubire, iar el s-a lecuit în privința relațiilor actuale. Acum este mult mai atent și foarte pretențios față de cele care și-ar dori să-l aibă aproape.

„ Femeile din ziua de astăzi nu prea sunt corecte într-o relație. Chiar m-am lecuit și acum voi fi și sunt un tip foarte circumspect din punctul ăsta de vedere ”, a mai explicat cântărețul de muzică populară.