Ce a pățit Gheorghe Turda într-un restaurant din Paris? Artistul s-a enervat la culme: "Am plecat"

Gheorghe Turda a avut parte de incident neașteptat când a mers la Paris. Interpretul de muzică populară fusese invitat să cânte într-un restaurant, însă patronul localului nu a ținut cont de oră și a suprapus două evenimente.

Artistul, care a fost extrem de deranjat întreaga situație, a ales să plece și să anuleze concertul.

Gheorghe Turda: "Ne-am enervat efectiv, eu și oșenii mei"

Gheorghe Turda a fost invitat să cânte la Paris, împreună cu finii lui, Lorraine și Marian Baicu. Deși totul era pregătit, cei trei artiști au avut parte de o surpriză neplăcută, atunci când au ajuns la restaurantul unde ar fi trebuit să aibă loc spectacolul, căci patronul organizase încă un eveniment, la aceeași oră.

Situația creată nu le-a picat deloc bine soliștilor, așa că au ales să plece, fără să stea pe gânduri: "S-a suprapus un botez de basarabeni și când ne-au primit la restaurant… Au început cu muzica rusească și ne-am enervat efectiv, eu și oșenii mei. Și ne-am retras. Am plecat cu Marian și Luminița la un alt restaurant, sub Turnul Eiffel. Acolo am petrecut o seară românească ca în povești.", a declarat Gheorghe Turda, pentru fanatik.ro.

Gheorghe Turda [Sursa foto: Facebook]

Cum a reușit să-l împace patronul localului pe Gheorghe Turda, după incidentul petrecut?

Chiar dacă situația creată i-a deranjat destul de tare pe el și pe finii lui, Gheorghe Turda a mărturisit că patronul localului a încercat să-și repare greșeala și le-a făcut o altă propunere, după incidentul

neplăcut. Interpretul de muzică populară a anunțat că va fi invitat de onoare în toamna acestui an, în cadrul unui nou spectacol:"

Dar eu am zis că e mai bine să rezolvăm cu pace. Așa încât ne-am înțeles ca pe data de 28 octombrie să refacem trupa în același local, unde voi fi invitat de onoare. Voi cânta pentru toți românii din Paris și din împrejurimi, care vin să ne vadă.", a adăugat Gheorghe Turda, pentru sursa amintită.