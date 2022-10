A fost sau nu penalty? Reacțiile oficialilor după derby-ul Rapid - CFR. Ion Crăciunescu: „Nu aș fi dat niciodată penalty la așa ceva”. Cum comentează Adrian Mutu

In articol:

Reacții meci Rapid- CFR Cluj. „Câinii” au câștigat meciul de aseară, 30 octombrie 2022, contra clujenilor cu 2- 1.

Rapid a învins Campioana României cu 2- 1

Vezi ce spune fostul arbitru Ion Crăciunescu despre cele două penalty-uri date de Rapid, dar și care sunt părerile antrenorilor!

FC Rapid București a învins în meciul disputat aseară, 30 octombrie 2022, cu CFR Cluj, scorul final fiind 2- 1 pentru trupa lui Adrian Mutu. Atmosfera creată pe Stadionul Giulești le-a dat încredere jucătorilor de la Rapid și i-a propulsat pe aceștia la finele jocului pe poziția câștigătoare. Astfel, meciul cu numărul 16 din Liga 1 are ca rezultat menținerea CFR Cluj pe locul trei în clasament, cu un total de 28 de puncte. În schimb, FC Rapid București se apropie la cinci puncte de liderul Farul, având în prezent 32 de puncte.

Meciul jucat aseară pe Stadionul Giulești a stârnit și multă intrigă, întrucât în opinia unor persoane, cele două penalty-uri acordate echipei Rapid au fost pe nedrept.

Iată declarația fostului arbitru Ion Crăciunescu, dar și cum comentează situația antrenorii celor două echipe, Adrian Mutu și Dan Petrescu!

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj [Sursa foto: Captură TV]

Verdictul lui Ion Crăciunescu în privința celor două penalty-uri

Ion Crăciunescu (72 de ani) a comentat cele două penalty-uri care i-au fost acordate echipei Rapid.

Potrivit acestuia, niciunul dintre cele două penalty-uri nu trebuia acordat:

Primul jucător care comite greșeala este cel în vișiniu, care se duce cu brațele în spatele adversarului, apoi portarul se duce în el. Nu e umăr la umăr, umăr la umăr înseamnă cu totul altceva. Umăr la umăr înseamnă că doi jucători sunt în poziții egale.”, a declarat fostul antrenor despre primul penalty, conform digisport.ro.

Primul penalty CFR Cluj-Rapid [Sursa foto: Captură TV]

În ceea ce privește cel de-al doilea penalty acordat trupei lui Mutu, Ion Crăciunescu a spus că nu ar fi dat niciodată un penalty pentru așa ceva, fiind un contact, unu contra unu: „N-aș fi dat penalty niciodată pentru așa ceva. Sunt doi jucători într-un duel. Este o mână a adversarului, dar nu mi se par niște lucruri evidente, cum trebuie să fie la penalty. E un contact, unu contra unu, nu dădeam penalty niciodată.”, a transmis Ion Crăciunescu, citat de sursa menționată anterior.

Părerile antrenorilor în urma meciului disputat de Rapid- CFR Cluj

Rapid a câștigat meciul disputat aseară împotriva clujenilor, revenind la cinci puncte de Farul. Antrenorul echipei, Adrian Mutu, a oferit o declarație la finalul partidei, fără a comenta arbitrajul. Astfel, antrenorul giuleștenilor consideră că victoria Rapidului a fost meritată și le-a urat baftă clujenilor în meciul de joi contra FC Ballkani:

„A fost un meci de luptă, un meci împotriva unei echipe puternice fizic. Mă bucur și îmi felicit băieții că s-au ridicat la nivelul lor, am luptat pentru fiecare balon. E o echipă experimentată, dar în seara asta, ne-am meritat victoria.

Îi las pe cei din studio să analizeze dacă a fost penalty. Mie îmi era greu să văd ceva de acolo. Mă bucuram și aveam emoții cu VAR-ul. Cel mai bine ar fi să răspundă arbitrii. Aș vrea să vorbesc despre jocul echipei mele.

Cred că victoria a fost meritată, puteam face 2-0 cu Ioniță, 3-1 cu Kait, dar au fost și alte ocazii. Atitudinea a fost bună, dar există lucruri la care trebuie să lucrăm. După fiecare meci de asemenea importanță, așteptăm niște răspunsuri pentru a vedea la ce nivel suntem.

Trebuie să ne ridicăm la nivelul de maturitate al CFR-ului, la nivelul pragmatismului lor. Știam foarte bine că e o echipă care ne așteaptă pe undeva. Știam că sunt foarte periculoși pe contraatac și mai ales la fazele fixe.

Cred că asta e viața antrenorilor. Sunt meciuri și meciuri. Astăzi sunt eu fericit, mâine el. Ce pot să-i spun lui Dan Petrescu e baftă pentru meciul de joi cu FC Ballkani. E un meci important pentru el și pentru fotbalul nostru.

Moralul este bun înaintea meciului cu FCSB, dar sunt două meciuri diferite. Am timp să mă gândesc de mâine, acum vreau să savurez și eu această victorie.

Mă bucur că Dan Petrescu apreciază jocul nostru și parcursul nostru de până acum, dar vrem să rămânem cu picioarele pe pământ. Obiectivul nostru rămâne play-off-ul și vom vedea.

Luăm meci de meci, cred că toți băieții mei sunt cu picioarele pe pământ. Cel mai important e ca băieții să fie sănătoși, tot lotul să fie valid. E important să stea conectați.”, au fost cuvintele lui Adrian Mutu de la finalul meciului de aseară, scrie digisport.ro.

Adrian Mutu, antrenor FC Rapid București [Sursa foto: Captură TV]

Totodată, și Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj a oferit câteva declarații după înfrângerea suferită. Potrivit sursei menționate anterior, Petrescu consideră că toate acțiunile din timpul meciului au fost judecate în favoarea Clubului FC Rapid București:

„În primele 30 de minute, am controlat jocul, apoi a venit faza penalty-ului, pe care am revăzut-o. Luckassen a făcut primul faultul. Penalty, au dat gol, până la pauză am căzut, putea fi și 2-0.

În repriza a doua, iar am început bine, apoi penalty. Dacă avem VAR, nu înțeleg de ce nu s-a dus să vadă faza, că la primul s-a dus. La ultima fază, când ai corner, tu fluieri finalul...

Mi s-a părut un penalty ca pe vremea Scorniceștiului, fără să le iau din merite celor de la Rapid. A fost o viciere clară de rezultat. Puteți să puneți un titlu, Popa 2, CFR 1.

Orice acțiune a fost judecată în favoarea lor. De ce să mă mai duc eu să fac scandal? Eu am stat pe bancă, am stat liniștit. Nu cred că e vina lui neapărat, dacă cei de la VAR l-ar fi chemat sau el să fi spus că vrea să vadă fazele mai bine.”, a spus Dan Petrescu, citat de digisport.ro.

Sursă: digisport.ro