„A început să respire greu” Ileana Sterp a ajuns la spital, la doar câteva zile după ce a născut! Ce se întâmplă cu fetița ei, Carla?

Ileana Sterp este iubită și îndrăgită de mulți români, iar pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, vedeta păstrează mereu legătura cu cei ce o îndrăgesc, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci tânăra le-a dezvăluit fanilor din mediul online că fiica ei, Carla, nu a mai mers la grădiniță, pentru că se confruntă cu probleme de sănătate. Ileana și-a dat seama că ceva este în neregulă cu micuța, așa că a dus-o imediat la un control, diagnosticul fiind laringită acută.

„Astăzi nu mergem la grădi deoarece Carla a început azi noapte să tușească urât și să respire greu. Am fost la medic și are laringită acută, țin minte că a mai avut o dată și a fost destul de urât. Sunt sigură că o să depășim repede acest episod și totul va fi bine.”, a scris Ileana Sterp, în dreptul unei imagini în care apare alături de fiica ei, Carla.

Invitată în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Ileana Sterp și-a deschis sufletul în fața publicului său și a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa.

Printre altele, sora lui Culiță Sterp a mai spus că, personal, nu este de acord cu botezul copiilor mici, justificând astfel și motivul.

"Eu după ce am luat decizia să mă căsătoresc cu un bărbat ortodox, am luat decizia să mă căsătoresc cu toate obiceiurile lui. Am știut ce mă așteaptă. Pe Carla, primul nostru copil, am botezat-o în biserica ortodoxă, dar nu a fost un botez prin scufundare. Practic, nu a fost un botez, eu o consider mai mult o binecuvântare. Eu nu sunt de acord cu botezul copiilor mici. Aici iar o să îmi sară lumea în cap. Cred că Iisus s-a botezat la vârsta de 30 și ceva de ani nu pentru că era păcătos, ci să ne fie nouă un exemplu. Nu știu cum voi proceda la al doilea copil, dar am nădejde în Dumnezeu să ne arate el cum este mai bine. Nu consider că un copil mic vine cu păcate pe lumea asta. Familia soțului este ortodoxă și au fost crescuți cu niște reguli și obiceiuri foarte stricte ortodoxe. Nu spun că e greșit, ei le păstrează cu sfințenie și cred că e cel mai important. Bunicul lui Dani, al soțului, care acum nu mai este printre noi, dar eu îmi aduc aminte de el cu mare drag, a fost călugăr la mânăstire. Îți dai seama că și el săracul, când a auzit că Dani și-a găsit o fată penticostală, nu i-a fost tot una. M-a îndrăgit, l-am simțit și și eu pe el. Știi ce mă deranjează pe mine de fapt la ortodocși? Ok, sunt anumite obiceiuri, nu e greșit, dar ei nu se întreabă niciodată dacă obiceiul respectiv e de la e sau de la oameni. Eu cred că majoritatea sunt de la oameni. Mama Geta e foarte maleabilă și ne lasă să alegem ce vrem noi.", a declarat Ileana Sterp.