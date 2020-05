In articol:

Zeci de persoane au fost confirmate pozitiv. Cosmarul a inceput dupa ce un jandarm de la Gruparea Mobila din Craiova s-a simtit rau dupa o misiune. Tot detasamentul a intrat in izolare, iar autoritatile au inceput o ancheta epidemiologica pe care au extins-o in trei judete: Dolj, Gorj si Olt.

13 jandarmi de la Gruparea Mobila Craiova au participat impreuna la o interventie. La scurt timp, unul dintre ei a anuntat ca se simte rau, a fost consultat de un medic si a fost sfatuit sa ramana acasa. Cateva zile mai tarziu, un coleg, cu astm, a inceput si el sa aiba simptome. A facut un test rapid pentru coronavirus, dar a iesit negativ. Tanarul a scuipat sange a doua zi si a sunat la 112, fiind transportat la Spitalul de Boli Infectioase Craiova. Impreuna cu el au fost internati si socrii sai, care prezentau, la randul lor, simptome specifice infectarii cu coronavirus. Cand au venit rezultatele oficiale ale testului, jandarmul a aflat ca este pozitiv, la fel si socrii sai, sotia si copilul.

Focar de COVID-19 in Olt, Dolj si Gorj

Imediat, toti cei 74 de jandarmi din detasamentul din care facea parte au intrat in izolare. "Prima data au iesit pozitiv 7 jandarmi, apoi 8 si ultima data -13", se arata intr-o informare a Prefecturii Dolj.

Joi, 30 aprilie, in Dolj bilantul a ajuns la 28 de jandarmi testati pozitiv si alti 46, in izolare.

Ancheta epidemiologica s-a extins in alte doua judete: Gorj si Olt, dupa ce jandarmii confirmati cu COVID-19 ar fi intrat in contact cu mai multi politisti.

Potrivit adevarul.ro, in Gorj sunt 10 jandarmi in izolare, 1 - pozitiv. In Olt au fost testati 14 agenti de politie si acum asteapta rezultatele. In total sunt peste 100 de persoane in izolare, adulti si copii, contacte directe ale jandarmilor. Daca vor prezenta simptome, vor fi testati pentru coronavirus

sursa foto: Mediafax Foto