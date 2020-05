In articol:

Petrisor Chiru face declaratii cutremuratoare despre ce s-a intamplat cu tatal lui in azil si apoi, dupa ce a decedat. Tanarul care lucreaza in Germania acuza nereguli la azilul de batrani, sustine ca reprezentantii DSP mint cand vine vorba de testarea parintelui sau.

Intr-un interviu pentru cancan, tanarul galatean povesteste, cu durere in suflet, cosmarul prin care a trecut tatal lui.

Am aflat de situație duminică, pe 5 aprilie, pe la 8 dimineața, eram în Germania. Am văzut că un cămin privat ar avea probleme cu coronavirusul. Apoi, în jur de ora 10, m-a sunat soția și mi-a spus că acel azil privat este, de fapt, 'Sfântul Ilie', unde este internat tata. Am sunat imediat acolo. Am înțeles că deja testaseră etajele 1 și 2, vineri și sâmbătă. Soția s-a dus acolo, pentru că stăm foarte aproape de azil și mi-a spus că a văzut o ceartă între cei de la DSP și cei de la CFR, a fost un clinci între ei. Între timp, am sunat la DSP, mi s-a spus că au fost recoltați și cei de la parter, acolo unde era tata”, a declarat Petrisor Chiru pentru cancan.ro.

Declaratiile integrale ale tanarului din Galati al carui tata, de la azilul Sf. Ilie, a decedat de COVID-19:

- “Între timp a început circul la azil, nu mai putea intra nimeni acolo. Nu mai aveau personal pentru că fusese depistat pozitiv, a fost băgat în carantină. Zilele de 6 și 7 aprilie au fost cam dramatice pentru că a venit puțin personal. Tata nu prea mai știa să folosească telefonul. Dar era un pacient lângă el, care avea handicap fizic, nu mental. Și aveam numărul dânsului și țineam legătura cu el. Și atunci ne-a spus că nu prea îi schimbă, că nu le dă de mâncare… Asta în datele respective, de 6 și 7 aprilie. Pe data de 8, pe la ora 19, am fost sunat de către fiica administratorului și mi s-a spus că tata e confirmat pozitiv cu coronavirus și că urmează să fie luat de acolo. Soția s-a dus imediat acolo, dar nu a putut discuta cu nimeni pentru că erau jandarmi, nu intra și nu ieșea nimeni.

- “În jurul orei 22 a venit izoleta, a fost luat și transferat la Spitalul CFR, care e suport COVID-19. Și apoi a început chinul. Nu aveam cu cine lua legătura, centrala nu funcționează sâmbătă și duminică, între timp a venit și Paștele, au fost acele patru zile libere. Marți, când am sunat, mi s-a spus scurt: pacientul este stabil, este intubat și așteptăm evoluția. Am înțeles că acesta este răspunsul pe care îl primesc toți, de la orice spital.

O singură dată aveam voie să sunăm la spital. Miercuri dimineață, la ora 4.30, ora Germaniei, am fost sunat de către o doamnă doctor și mi s-a spus că tatăl meu e decedat. Am întrebat care sunt procedurile și mi s-a spus că cineva trebuie să se ocupe urgent pentru că nu au voie să-l țină mai mult de 24 de ore”,

- “Nu mi s-a părut în regulă nici declarația oficială care este pe site, la DSP. Pacientul 511, testat în data de 7 aprilie, confirmat pozitiv pe 8 aprilie… Păi pe 6 și 7 aprilie nu s-au făcut recoltări! Singurele zile în care s-au făcut recoltări la azil au fost 3, 4 și 5 aprilie, când a izbucnit focarul. Pe 6 și 7 aprilie nu a mai intrat nimeni acolo. Bănuiesc că vor să arate că ce bine s-au mișcat, că într-o zi au dat rezultatul. Nu este adevărat”.

Petrisor Chiru s-a intors din Germania cand a aflat ca tatal lui a murit

- “M-am dat jos din TIR, mi-am luat bagajul, m-am urcat în mașina proprie și am plecat la 6.30 dimineața, pe 22 aprilie. Am ajuns la vamă, nu am fost luat în considerare, nu aveam hârtie oficială de la firmă. Cei de la firmă s-au oferit să-mi trimită una pe WhatsApp, dar ei voiau originalul. Le-am zis că mi-a decedat tatăl. I-am rugat doar să mă lase să aprind o lumânare, mi-au zis că nu se poate. De când am intrat în țară nu mi s-a luat temperatura, nu mi s-a făcut nimic, nimic. Pe partea medicală, nimic. În carantină ești ca la pușcărie, ești închis într-o cameră. Sunt aici camere în care stau patru persoane. Eu, ca să obțin o cameră single, am făcut scandal. Am sunat la DSP, la centrul de comandă ISU. Și le-am zis că, dacă mă bagă în cameră cu cineva, intru în greva foamei. Și, în final, mi s-a dat o cameră single. Am declarat la vamă că am apartamentul defunctului, adică al tatălui, care e gol, am o casă la 7 kilometri de Galați, pot să merg acolo. Mi-au spus scurt: 'Nu! Trebuie să mergi acolo!' Am înțeles, astea sunt regulile, trebuie să merg acolo. Cel mai mult m-a durut că am bătut 2.300 de kilometri, nedormit, nemâncat și nu am putut aprinde o lumânare în seara aia. I-am rugat pe domnii polițiști, aveam 200 de metri până acolo. Nu m-au lăsat. La Crăciun a fost ultima dată când l-am văzut

Preotii au refuzat sa ii inmormanteze tatal mort de coronavirus

- “Soția mi-a spus că la ora 13 e înmormântarea. Ce probleme am mai întâmpinat și aici… Pe lângă faptul că au murit ca niște câini, au fost îngropați ca niște câini, cu hainele alea ponosite, vai de capul lor, care erau la azil, că ei nu mai erau schimbați… Cu hainele alea, băgați în saci și închiși, fără să-i vedem. Să vă zic și de preoți.

Vă spun sincer că nu găseam preot care să vină să slujească. Într-un final, prin intervenții, am ajuns la un preot care îl cunoștea pe tata. Ni s-a pus condiția cu opt persoane, dar preotul a vrut costume de protecție. Păi noi de unde să le luăm? Soția s-a oferit să cumpere, dar să i se spună de unde. Preotul i-a zis că nu știe, să facă rost. Până la urmă a acceptat și fără costume. Am o poză de la înmormântare, nu am dorit ca familia să filmeze”.

Nereguli grave la azilul Sf. Ilie din Galati

- “Când ies din carantină, vreau să mi se dea o declarație oficială că a fost testat pe 7 aprilie pentru că vreau să mă adresez instanței, în primul rând din cauza problemelor pe care le-am avut cu doamna M. (n.r. directoarea căminului). Și acum să vă explic și de ce. În perioada 13-20 martie, am venit în România special pentru a-mi vedea tatăl. Am venit la azil.

Nu mi-a ieșit în fața doamna M., ci o asistentă. Eu aveam la mine hainele de schimb și ce-i mai duceam. Mi-au fost preluate și atunci i-am zis să-i las ei și un rând de haine, din moment ce pe cele vechi nu le mai puteam lua. Pe 18 martie, înainte să plec, m-am dus din nou acolo, când m-am și supărat foarte tare. M-am dus la fel, cu un rând de haine și cu niște dulciuri. Au ieșit atunci doamna M. și fiica ei, ambele erau în ușă. Doamna M. avea mască pe figură, fiica ei nu, îmi amintesc perfect.

Au ieșit afară și au început: 'Dar lăsați-i, domnule, că nu au nimic!'. Le-am zis: 'Doamnă, am venit din Germania, vă dați seama, nu l-am văzut de la Crăciun, măcar scoate-ți-l la ușă, aici'. Dar până să ajung să spun să-l scoată, a început: 'Aoleu, ați venit din Germania, de la curve și pești!'. De parcă știe dânsa ce fel de persoane intră din Germania în România. Nu există pădure fără uscături, e drept, am încercat să îi explic că sunt șofer…

Stăteam și mă uitam, așa, la dânsa, nu am făcut cine știe ce, aveam nevoie de serviciile ei… 'Bine, nu este cazul dumneavoastră, dar știu eu ce persoane vin de acolo, din Germania, curve și pești. Au umplut țara. Dacă vă las, mă închide!' I-am zis atunci dacă poate să-i dea hainele și ce i-am adus și mi-a zis: 'Nu, lăsați că au ce să mănânce, au ce să bea, sunt schimbați, totul este OK'. Am insistat și am întrebat-o dacă nu poate să-l aducă măcar până la ușă, că păstrăm distanța, măcar prin geam, măcar să-l văd. Nu a vrut! Am plecat, m-am gândit că va trece și asta, că voi veni de Paște. Am plecat de acolo cu coada între picioare. Acum mă voi adresa instanței, să văd și eu cine e curva și cine e peștele”.

- “În 2016, pe 26 septembrie când m-am dus eu, doamna M. abia dăduse drumul la parter. Inițial, mi-a zis că bagă doar două paturi. Apoi, la un an și ceva distanță, cu acordul meu și al încă unui domn care era acolo, Rusu Mihai, a mai băgat un pat. Atunci eram în țară. Plăteam 2.700 de lei pe lună, plus că asiguram și medicamentele. Au fost și sunt multe, multe nereguli. Ca să vă faceți o idee, la azilele de stat, la un număr de 140 de bătrâni, sunt 68 de cadre medicale.

La doamna M. la 137 sau 147 de pacienți, câți avea, erau 20! Din ce am înțeles, avea autorizație pe 66 de pacienți, asta am auzit, nu confirm, și am înțeles că pe data de 21 aprilie a obținut autorizația pentru 137 de pacienți. Mi se pare cusut cu ață albă. Am înțeles că au fost probleme și cu medicamente, li s-au cerut în plus. Mie, nu! Mai mult, sunt persoane care afirmă că nu li s-au dat acele medicamente”, ne-a declarat bărbatul.

- “Eu am plecat în septembrie 2019 în Germania, soția a rămas aici. Țin să precizez că tatăl meu nu era netransportabil. În afară de Alzheimer, dar care nu se manifesta atât de grav, alte probleme nu avea. Mânca singur, se schimba singur, se plimba singur, nu avea nevoie de alt suport. La două zile, mergeam și îi luam hainele vechi și îi aduceam altele curate, iar la fiecare sfârșit de săptămână îl scoteam afară, la aer.

La azil, fiecare pacient avea câte un dulap, unde își ținea hainele. Și dacă s-a observat că noi ne ocupăm și că tata nu avea haine acolo, i-au scos dulapul și, fără acordul nostru, au mai adus un pat. Dacă aș fi știut, ieșea show. Eu am aflat recent, abia acum o lună, când a început nebunia. Camera era foarte mică, undeva la 12 metri pătrați”, a