In articol:

În urma unei postări pe Facebook, băiatul a declarat faptul că a trecut prin momente cumplite în ultimii doi ani și chiar a ajuns să fie internat într-un spital de boli mintale. Acum, Andrei cere demisia conducerii liceului unde a învățat.

Citeste si: Imaginea care circulă pe internet cu paturi goale în Spitalul Colentina! Cât de gravă este situația la momentul actual

Citeste si: Momentul șocant în care o fetiță este spulberată de o mașină. Este incredibil cum a putut să se ridice ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

Citeste si: Andrada de la Puterea Dragostei își câștiga banii în Italia! Ce meserie avea concurenta, înainte de a participa la emisiune

Momente cumplite pentru elevul cu 2 la purtare

Tânărul a declarat faptul că a trecut prin momente pline de stres, însă toate acestea au dus la victorie. Acesta a reușit să câștige procesul, iar nota lui la purtare va fi modificată.

„Ultimii 2 ani au fost de-a dreptul epuizanți, stresul a atins cote maxime, susținerea bacalaureatului concomitent cu un proces nu e cel mai realizabil lucru. Dar am facut-o. Am așteptat 2 ani să scriu acest mesaj, pentru a vă dovedi vouă ceva, nu mie. Pentru a vă dovedi că am putut să inving sistemul. Justiția a facut dreptate, iar curând nota mea la purtare va fi modificată. Dupa 2 ani de luptă. După o traumă pe care sper sa nu o simtă nimeni. După o internare într-un spital de boli mintale din cauza depresiei. Nu, nu e o rușine, nu mă ascund sa o recunosc”, a scris Andrei.

În plus, adolescentul a mai declarat faptul că dorește să i se facă dreptate și vrea ca toți cei responsabili să fie trași la răspundere.

„Nu am cerut daune morale, deși poate ca ar fi trebuit, dar scopul meu nu este reprezentat de bani. Ci de principii. De onoare. Dar voi nu cred ca știți ce înseamnă asta. Aș putea sa atașez zeci de documente care să ilustreze sistemul defect din acel liceu. Dar nu o fac. Eu am câștigat. Am învins sistemul. Eu sunt Voicu Andrei, absolvent al bacalaureatului cu nota 9.03, fără "meditații". Student la psihologie. Învingător. Asta mă definește”, a mai spus tânărul.