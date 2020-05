A murit actorul Jerry Stiller!

In articol:

Actorul Jerry Stiller, tatăl lui Ben Stiller, cunoscut pentru rolurile din „Seinfeld” şi „The King of Queens”, a murit la vârsta de 92 de ani.

Ben Stiller a fost cel care a anunţat decesul, luni, într-un mesaj publicat pe Twitter: „Sunt trist să spun că tatăl meu, Jerry Stiller, a murit din cauze naturale. A fost un tată şi un bunic minunat şi un soţ devotat lui Anne timp de 62 de ani”.

Jerry Stiller a murit. Născut în New York, Jerry Stiller a urmat cursurile Syracuse University şi HB Studio, unde a studiat teatru. A debutat pe Broadway în 1954, în comedia muzicală „The Golden Apple”.

După o îndelungată perioadă în care a susţinut show-uri alături de soţia lui, Anne Meara, care a murit în mai 2015, şi a jucat pe Broadway şi, episodic, în seriale de televiziune, Jerry Stiller a devenit celebru la nivel mondial pentru rolul Frank Constanza din „Seinfeld” şi Arthur Spooner din „The King of Queens”, dar şi cel al managerului lui Zoolander în comedia regizată de Ben Stiller.

El a apărut în 26 de episoade „Seinfeld”, între 1993 şi 1998. În 1997, Stiller a primit o nominalizare la Emmy pentru acest rol.

Stiller a făcut parte din distribuţia ambelor versiuni ale filmului „Hairspray”.

A jucat în mai multe rânduri alături de fiul lui, Ben, printre altele, în „The Heartbreak Kid” (1997). Comedia de succes „Zoolander” a fost o adevărată afacere de familie. Soţia lui Ben Stiller, Christine Taylor, a jucat rolul unui reporter, iar Meara şi sora lui, Amy, au avut scurte apariţii.

Prima dată Jerry şi Ben Stiller au apărut împreună în filmul de comedie „Hot Pursuit” (1987). În lungmetrajul „Reality Bites” (1994), primul regizat de Ben Stiller, au avut roluri Anne Meara şi Amy Stiller, iar Jerry Stiller a fost doar creditat în segmentul de mulţumiri.

Demonstrând că poate interpreta şi roluri dramatice, Jerry Stiller a jucat în filme ca „The Taking of Pelham One Two Three” (1970) şi „Homicide: Life on the Street”, dar şi în două episoade „Law & Order”. În 2011, a interpretat rolul judecătorului Felix Afterman în „The Good Wife”.

În 2001, Stiller a fost nominalizat la Grammy pentru albumul „Married to Laughter: A Love Story Featuring Anne Meara”.

Împreună cu Meara, el a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 2007.

sursa foto: Hepta