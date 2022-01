A murit părintele Sorin Grecu, "demolatorul" statuii lui Lenin din Capitală. Preotul fusese infectat cu COVID-19

In articol:

Sorin Grecu, preotul care a făcut istorie în România după ce a reușit să dea jos statuia lui Lenin din fața Casei Prese Libere, s-a stins în urmă cu puțin timp.

Bărbatul a murit la Londra, acolo unde se mutase de câțiva ani, din cauza amenințărilor cu moartea primite în țară.

Sorin Grecu a murit la 61 de ani

Vestea că părintele Sorin Grecu a trecut în neființă a fost dată chiar de către o rudă a acestuia, pe rețelele de socializare. Potrivit evz.ro, preotul ar fi murit la scurt timp după ce s-a infectat cu COVID-19: "Dumnezeu îi cheamă la EL pe cei buni! E atât de mare durerea, dragule, că nu știu ce-aș putea să spun acum!

Părintele Sorin Grecu [Sursa foto: Facebook- Ana Maria]

În amintirea celor mai mulți vei rămâne preotul cu mare har Sorin Grecu de la Londra! Pentru mine, rămâi veșnic iubitul și bunul meu văr, Sorin! Ai plecat la marea întâlnire cu bunicii noștri și cu tatăl tău! Drum lin printre stele, cel mai bun om de pe pământ!", a scris Daniela Jinga, verișoara părintelui Sorin Grecu, pe contul personal de Facebook.

Părintele Sorin Grecu

Sorin Grecu a scris istorie în România, după ce a a reușit să dea jos statuia lui Lenin din fața Casei Presei

Anul 1990 avea să fie unul crucial pentru părintele Sorin Grecu. Imediat după Revoluție, preotul a vrut să șteargă orice urmă a comuniștilor, așa că a decis să facă greva foamei în fața Casei Scânteii din Capitală (n.r. Casa Presei Libere de astăzi), pentru ca statuia lui Lenin să fie doborâtă: "Nu voi pleca de aici şi nu voi încheia greva foamei, până nu se va da jos. Este dorinţă personală, nu reprezint pe nimeni!", spunea la acea vreme duhovnicul, potrivit sursei citate.

Se pare că protestul preotului nu a fost unul în van, ci dimpotrivă, a avut rezultate imediate, căci autoritățile de atunci au decis să dea jos monumentul cu pricina. La puțin timp de întâmplare, însă, slujitorul a fost nevoit să se mute la Londra, din cauza amenințărilor pe care le primea zilnic: "Ameninţările cu moartea au fost zilnice, cu scrisoare cu ştampilă. Le am şi acum la dosar. Dacă eram călugăr, dacă eram monarh, dacă eram fără o familie, poate că riscam mai mult. Datorită soţiei şi celor două fetiţe… le-am lăsat la şapte ani şi le-am întâlnit după cinci ani la Londra. Când am ajuns pe Heathrow în Londra şi am păşit în zona verde, atât am zis: Doamne, ai vrut să fiu liber. Emoţiile sunt emoţii, pentru că atunci am putut să simt libertatea unei păsări, să zboare şi să facă orice.", declara părintele Sorin Grecu cu mai mulți ani în urmă, conform sursei amintite.

