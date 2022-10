A plecat la 17 ani în Italia, a dormit sub pod și a mâncat resturi, dar a reușit în viață! Gabriel a construit o afacere de succes, iar acum ajută alți români

In articol:

În ultimii 30 de ani, din ce în ce mai mulți români au ales să plece din țara natală în străinătate. Totul pentru un trai mai bun și pentru a-și putea face un rost în viață.

Au ales să plece din România pentru a scăpa de sărăcie, pentru a se pune pe picioare și pentru a-și putea construi o viață așa cum, la noi în țară, nu ar fi reușit niciodată.

Citeste si: Ce spune Traian Băsescu despre Bănel Nicoliță?! Reacția savuroasă a fostului președinte, după ce fotbalistul a povestit cum s-au cunoscut| EXCLUSIV

„L-am luat de pe jos, l-am șters și l-am mâncat”

În aceeași situație cu alte milioane de români a fost și Gabriel. Împins de sărăcie și de neajunsurile din ce în ce mai prezente în viața sa, bărbatul, care atunci când a luat drumul străinătății era doar un băiat, a decis să lupte pentru visul său.

Astfel, în 1998, Gabriel Bălan a decis că trebuie să încerce să facă bani.

Zis și făcut! Și-a anunțat mama, a urcat pe furiș într-un tren și dus a fost.

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

„Am plecat la drum seara. Mi-am salutat mama, că tata nu era, și i-am spus că merg în Ungaria să găsesc un loc de muncă pe perioada vacanței”, povestește Gabriel Bălan, antreprenor român în Italia, pentru Observator.

Tânărul a avut noroc și nu a fost reperat la vamă, așa că a ajuns în Torino. Într-o țară străină, fără bani și fără să cunoască pe nimeni, acesta a avut parte de o perioadă extrem de dificilă la început. Gabriel a dormit pe bancă, sub pod și mânca doar ce apuca.

„Nu o să uit niciodată că primul panini pe care l-am luat acolo mi-a căzut pe jos de față cu toți turiștii. L-am luat de pe jos, l-am șters și l-am mâncat”, își mai amintește Gabriel Bălan.

A început ulterior să lucreze în parcuri de distracție, iar puținii bani pe care îi avea îi trimitea acasă. Iată însă că munca bărbatului a dat roade, iar acum are propria afacere de milioane de euro.

Gabriel, înconjurat de familie în Italia

Mai mult decât atât, Gabriel a avut grijă să dea înapoi. Așa că a adus 550 de români, cărora le-a dat locuri de muncă, pentru ca și ei la rândul lor să-și poată ajuta familiile rămase în țară.

„Se întinde de la Bergamo, coboară în jos la Torino, Genova, Bologna. I-am adus, i-am ajutat cu tot ce înseamnă, ne-au furat și ei la rândul lor. Nu mai sunt băieți serioși care să zică da, muncesc, am nevoie de un ban exact cum am făcut noi care am venit la început”, spune Gabriel Bălan.

Acum, Gabriel este înconjurat de familie, pentru că soția și cei doi copii ai să locuiesc în Italia, la nord de Milano, unde se află și sediul companiei sale.

Citeste si: El este Laurențiu, șoferul de TIR care și-a pierdut viața în Germania. Pe bărbat îl așteptau doi copii acasă: „Tăticul meu bun, nu pot să cred așa ceva”

„Îmi lipsește țara mea. De multe ori o am în gând cu mine și dimineața, și la prânz și seara. Săraca țară bogată. Noi suntem un popor străin. Străin și de țara mamă, și de poporul care ne-a găzduit. Când mă întorc în țară, deseori ni se întâmplă să fim catalogați ca străini, veniră italienii cu figurile. Sufletul nostru este român și vom fi întotdeauna români”, a mai completat Gabriel Bălan.