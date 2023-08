„A zis că ea așa ceva nu vrea” Sorin de la „Casa iubirii” nu s-a mai abținut și a spus ce făcea Nicoleta în timp ce era într-o relație cu el! Motivul pentru care a ajuns să o înșele

In articol:

Sorin și Nicoleta de la „Casa Iubirii” au dat uitării momentele romantice și clipele de fericire pe care le-au trăit împreună, atât în cadrul competiției matrimoniale, cât și în afara ei, după ce sezonul în care au fost concurenți s-a încheiat.

Ce făcea Nicoleta în timpul relației cu Sorin

La câteva săptămâni după ce au făcut anunțul despărțirii, foștii concurenți ai emisiunii de la Kanal D au început un adevărat război pe rețelele de socializare. După ce a fost acuzat de Nicoleta că ar fi înșelat-o, Sorin a ieșit la atac și a spus ce s-a întâmplat, de fapt, între el și fosta lui iubită.

Fostul concurent de la „Casa Iubirii” nu a mai rezistat și a dat cărțile pe față, la scurt timp după ce el și Nicoleta au pus punct legăturii lor. Bărbatul a vorbit, în detaliu, despre relația pe care a avut-o cu frumoasa blondină, acuzând-o de faptul că, în lunile pe care le-au petrecut împreună, în aceeași casă, Nicoleta nu ar fi vrut nici în ruptul capului să se angajeze. Sorin a spus despre fosta lui iubită că, deși el și familia lui ar fi încercat să o convingă să meargă la lucru cu mama și cumnata lui, aceasta nu ar fi acceptat, preferând să stea singură, acasă.

„Părinții nu s-au băgat niciodată! Mama atât mi-a zis: ”Băi Sorin, tu știi cu cine ești, cu cine nu ești, dar se vede pe ea că nu vrea să se integreze!”. Să vorbești de iubita fratelui meu, când i-am spus: ”Uite, fata asta lucra 2 zile cu 2 zile, acum lucrează 3 zile cu o zi, pentru că vrea să aibă bani. Lucrează ca ospătar, merge cu maică-mea la curățenie”. “Da, pentru că probabil e mai sărăcuță și provine dintr-o familie săracă și n-a ieșit în lume, normal că acceptă orice!”(n.red. a fost răspunsul Nicoletei). Când a zis mama către ea: ”Hai, Nicoleta cu mine la curățenie, mai vorbim și noi, mai socializăm!”. A zis Nicoleta: ”Păi eu să mă cobor la nivelul ăsta? Pe mine tata m-a trimis la școală, eu nu mă cobor la nivelul ăsta, să mă duc la curățenie!”. (…) Țigară și cafea toată ziua. Nu mi se pare normal, pentru că eu am avut grijă de ea, am ridicat-o cât am putut.(...) Cafeluța și țigara, când era vorba de muncă sau să facem ceva, nu aveam cu cine. Nu am avut cu cine face absolut nimic. A stat pe banii mei, n-a stat pe banii ei! Ea de aia are bani în momentul de față, pentru că și-a îngrijit banii ei. Am cheltuit doar banii mei!”, a povestit Sorin de la „Casa Iubirii”, într-un live pe TikTok.

Sorin de la „Casa Iubirii” dă de pământ cu Nicoleta, la puțin timp după ce și-au anunțat despărțirea [Sursa foto: Captură Video]

Nicoleta nu i-ar fi suportat familia iubitului ei

Șirul de acuzații din partea lui Sorin către fosta lui iubită nu s-a încheiat aici. Fostul concurent de la „Casa Iubiri” a dezvăluit că Nicoleta nu le-ar fi plăcut deloc pe rudele lui, ba mai mult, i-a și spus fostului iubit că nu îi suporta mama și nici fratele. În plus, bărbatul a mărturisit că, deși fosta lui iubită i-a promis că se va căsători cu el, după ce au ieșit din competiția matrimonială, atitudinea ei s-a schimbat și nu a mai vrut să facă niciunul din lucrurile pe care cei doi le-au convenit, încă de când se aflau în „Casa Iubirii”.

„Am protejat-o în emisiune, am vorbit pentru ea și indiferent de ce a fost, ea știe că nu mi-a oferit absolut nimic. Ea știe că mi-a spus: ”Vin aici cu tine, fac nuntă cu tine!”. Și a venit aici și n-a mai făcut nimic. A preferat să stea pe canapea toată ziua. La țară nu puteam să ma duc cu ea, că nu-i plăcea absolut deloc, costumul tradițional nu l-a îmbrăcat, nu i-a placut, a zis că ea așa ceva nu vrea. Când era vorba de nunți sau ceva de genul: ea nu face, ea nu o să facă, ea vrea în altă parte! Să spună cineva că ”Nu o suport pe maică-ta și dacă te accept pe tine nu înseamnă ca trebuie s-o accept și pe maică-ta!”. A venit săraca mama de o grămada de ori aici, în casă la noi, n-a spus niciodată măcar: ”Beți un pahar cu apă?” sau ”Vă fac o cafea?”. Niciodată!(...) În momentul în care ea a plecat la Cluj, a fost faza în felul următor: Nicoleta, Sfânta Nicoleta, mi-a spus în felul următor: ”Nu-ți suport familia! N-o suport pe maică-ta. Dacă te accept pe tine, nu înseamnă că o accept și pe maică-ta! Frății tai sunt țărani amândoi, iubitele lor sunt inculte mental! Eu nu fac nunta aici cu tine cu 500 de persoane. Eu nu-ți îmbrac portul oșenesc!”. Asta mi-a spus Nicoleta mie și a plecat la Cluj. Și a zis către mine că: ”Eu plec și văd ce mă gândesc, ce să fac!”, a mai spus fostul concurent de la „Casa Iubirii”.

De ce a ajuns Sorin să o înșele pe Nicoleta

În ceea ce privește lucrurile pe care le-a spus fosta lui iubită despre el, mai exact că i-a găsit în telefon mai multe conversații cu alte femei, Sorin a venit imediat și cu o explicație. Fostul concurent de la „Casa Iubirii” nu a negat că ar fi vorbit cu alte domnișoare, însă a dat vina tot pe Nicoleta, spunând că aceasta nu i-a oferit nimic în relație, ba chiar a dat de înțeles că și ea ar fi discutat, la rândul ei, cu alți bărbați, în timp ce locuia împreună cu el.

„Adevărul nu-i numai dintr-o parte! De ce am ajuns eu să vorbesc cu alte fete? Că ea a fost o femeie foarte bună, că ea le-a oferit pe toate?! De aia?! Dovezile se văd pe fața ei! (…) Nu poți tu să-mi garantezi mie că ea n-a vorbit cu alții, atâta timp cât, după ce a venit din Turcia, am găsit la ea ce am găsit!(...) Dacă ea vrea țigăneală și vrea cu chestii din astea, pot și eu, nu-i nicio problemă!”, a declarat Sorin, în live-ul de pe TikTok.