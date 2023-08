Nicoleta de la „Casa Iubirii” dă de pământ cu Sorin după despărțire! A scos la iveală conversațiile pe care i le-ar fi găsit în telefon, cu o altă femeie: „Îmi dau seama ce fel de poze erau acolo”

In articol:

Nicoleta Balint nu s-a mai putut abține și a spus tot adevărul despre despărțirea de Sorin! Cei doi s-au cunoscut și s-au îndrăgostit pe loc în primul sezon al emisiunii matrimoniale, formând unul dintre cele mai susținute cupluri din competiție, însă au pus punct relației, la câteva luni după ce au ieșit din „Casa Iubirii”.

După ce s-a tot vorbit despre posibilele motive ale despărțirii lor, Nicoleta a decis să vorbească și să spună de ce a plecat, de fapt, din casa lui Sorin. Fosta concurentă de la „Casa Iubirii” a dezvăluit că a găsit în telefonul bărbatului mai multe conversații cu o altă femeie, lucruri care au făcut-o să sufere enorm. În mesajele compromițătoare, Sorin i-ar fi trimis acelei domnișoare poze indecente cu el, iar Nicoleta nu a putut să treacă peste trădarea lui.

„Poze, să trimiți nu știu ce poze. Că îmi dau seama ce poze, dacă fata aia reacționa în ultimul hal. Gen: Hai să ți-o… nu știu ce! Îmi dau seama ce fel de poze erau acolo, că el nu mi a zis! A zis că erau cu el în hanorac. Cum cu el în hanorac, dacă aia zice: hai să ți-o… Vă dați seama, numai în hanorac nu erau!”, a spus Nicoleta de la „Casa Iubirii”, într-un live pe TikTok.

Nicoleta nu s-a simțit respectată de familia lui Sorin

După mai bine de o lună de la despărțirea lor, Nicoleta a rupt tăcerea și a spus tot ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Sorin, dar și cum se înțelegea fosta concurentă de la „Casa Iubirii” cu familia fostului ei iubit.

În live-ul de pe TikTok, Nicoleta a povestit că a simțit de mai multe ori că nu este respectată nici de iubitul ei, dar nici de familia lui. Aceasta a mărturisit că, în timp ce se afla în casa părinților lui Sorin, mama bărbatului o căuta pe Natalia, cea cu care acesta a avut o cunoaștere în primul sezon al „Casei Iubirii”. Fosta concurentă de la Kanal D a recunoscut că a tras de relație și a încercat să îl ierte pe Sorin pentru tot ce i-a făcut, dar nu a mai rezistat suferinței, așa că a hotărât, într-un final, să îl părăsească.

„Când i-a zis mama lui Sorin Nataliei că de ce nu vrea să fie cu el, eram la ei acasă. Ca să vedeți respect din partea tuturor de acolo din familie la adresa mea! Dacă nu există respect și dacă un bărbat nu te respectă, fugi cât vezi cu ochii! Că eu am stat… Eu am rămas în momentul ăla. Am plâns! De aia zicea că mă vedea tristă. Aia a fost perioada în care mă vedea tristă, pentru că mă trezeam plângând și adormeam plângând. Două săptămâni de zile, plângeam încontinuu. Și el de aia m-a văzut tristă, dar n-a zis! “Cât timp ai mai stat cu el după ce ai aflat?” O lună și ceva cred că, pentru că nu am putut să plec. Efectiv nu am avut puterea, nu am avut curajul, nu știu. Și am plâns încontinuu, el știe. Încontinuu plângeam. De aia nici nu am intrat pe live(n.red. pe TikTok). Unde să intru, ca izbucneam în plâns direct!”, a mai povestit fosta concurentă de la „Casa Iubirii”.

Nicoleta a izbucnit și a spus care a fost, de fapt, motivul despărțirii dintre ea și Sorin [Sursa foto: Captură Video]

Sorin îi dă replica fostei iubite, după ce l-a acuzat că a înșelat-o

Sorin nu s-a lăsat mai prejos și a atacat-o dur pe Nicoleta, spunând, într-un live pe TikTok, că aceasta nu l-a iubit niciodată și că doar l-a folosit pentru a rămâne cât mai mult în competiția matrimonială. După ce fosta lui iubită l-a acuzat că a înșelat-o, Sorin i-a dat replica Nicoletei și a spus pe internet că relația lor s-a terminat, de fapt, din cauza faptului că ea nu i-a oferit ceea ce i-a promis atunci când încă se aflau în „Casa Iubirii”.

„Nu m-a iubit niciodată! S-a folosit de mine, atât în emisiune și aici, acasă! Aici acasă am avut pretenții de la ea și am vrut mai multe de ea, să fie pentru mine, nu a mai fost absolut nimic. M-a folosit în emisiune să se ridice pe spatele meu și acum stă pe pe live-uri, că acum suntem vedete și prințese. Normal că am iubit-o, că am adus-o la mine în casă, ca am făgăduit, am pus-o nașă cu mine la nuntă, în fața a 700-800 de persoane, câte o să fie acolo la nuntă. Stătea cu mine la masa din față, la dreapta mea, era femeia care stătea acolo. Mie să nu-mi spuneți că nu am iubit-o. Adevăratul motiv pentru care s-a terminat tot între noi e pentru că ea nu mi-a oferit ce mi-a promis că o să-mi ofere. Absolut deloc”, a spus Sorin de la „Casa Iubirii” pe TikTok.

Sorin a atacat-o pe Nicoleta, după ce aceasta l-a acuzat că a înșelat-o [Sursa foto: Captură Video]