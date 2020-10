Abi Talent si Lino Golden [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Abi Talent și Lino Golden s-au împăcat după ce, cel din urmă, s-a certat cu Alex Velea și Antonia. Se pare că cei doi artiști erau prieteni, înainte de scandalul lui Abi cu Alex Velea. Ulterior, Lino a șocat pe toată lumea după ce s-a despărțit de cei de la Golden Boy. Mediul online a explodat după postările acestora, iar fanii au fost încântați să afle că Abi și Lino au îngropat securea războiului. Ba mai mult, internauții se așteaptă la o colaborare bombă din partea lor, mai ales că acum Lino nu mai vorbește cu Alex Velea. Weekend-ul trecut, Instagram-ul a ”explodat” după ce Abi și Lino au făcut câteva postări referitoare la scandalul care a strânit vâlvă atâta timp.

Abi și Lino, prieteni după cearta cu Velea

Abi Talent a făcut dezvăluiri noi, după ce Lino Golden s-a certat cu Alex Velea și Antonia. Abi Talent a dezvăluit care a fost, de fapt, motivul pentru care Lino Golden i-a făcut diss. Se pare că cei doi erau amici în urmă cu doi ani, dar lucrurile s-au schimbat odată cu cearta dintre Abi Talent și Alex Velea. Trapperul susține că iubitul Antoniei l-a pus pe Lino Golden să-i facă diss, însă acum au ajuns la concluzia că nu are rost să fie certați din cauza asta și sunt din nou „amici”.

Mesajul lui Abi Talent[Sursa foto: Instagram]

Seara trecută, Lino Golden și-a sărbătorit ziua de naștere și a dat o mare petrecere, la care i-au fost alături doar persoanele importante pentru el. Abi Talent și-a făcut și el apariția, dar doar pe online. Cei doi au avut parte de o întrevedere online. Abi a postat o fotografie cu el și Lino, în timp ce vorbesc pe web, iar foștii prieteni ai lui Lino Golden și-au făcut apariția și l-au criticat pe trapper.

Abi Talent si Lino Golden [Sursa foto: Instagram]

Jo Klass, mesaj dur pentru Lino Golden

Jo Klass, cel care a lansat piesa ”Medusa” cu Lino Golden a avut un mesaj dur pentru trapper, chiar de ziua acestuia. Artistul, apropiat a lui Alex Velea, i-a reprosat lui Lino foarte multe lucruri, printre care și faptul că este prieten cu Abi, cel care i-ar fi înjurat tatăl mort.

”Alex Velea e Tatal tau! Te-a adus in Bucuresti cand aveai 500de kg si a crezut in tine cand nimeni n-ar fi pariat 1 leu. Te-a dus la scoala de manuta, te-a tinut in casa, ti-a dat de mancare (mai putin si mai bun😂), pentru ca te-a dus si la sala si te-a invatat sa ai grija de corpul tau, ti-a dat haina de pe el, ti-a scris piesele cu care ai avut succes, ti-a dat pana si numele asta "lino", lucruri cu care azi te mandresti, "ca sunt ale tale, Radule"🤔.”, este o parte din mesajul dur transmis de artist. (VEZI AICI CONTINUAREA)

Mario Fresh și Alex Velea, motivul pentru care nu mai sunt prieteni

Nicio Mario Fresh nu mai este prieten cu Alex Velea și Antonia. Motivul ar fi o dispută dintre Alexia Eram și Antonia, după spusele lui Abi Talent, care s-au dovedit a fi adevărate până în acest moment. Antonia i-ar fi interzis lui Mario s-o mai aducă pe iubita lui, fata Andreei Esca la studio. De curând, Mario Fresh a dat cărțile pe față și a spus de ce nu mai este prieten cu Velea.

„Nu pot să spun că ne-am certat, dar da, de ceva timp ne-am separat. Am început să avem păreri diferite, să facem muzică diferită, etc...Când nu mai rezonezi cu cineva mai bine cauți o varianță de mijloc. Îi multumesc foarte mult pentru tot ce a făcut pentru mine, fără el nu eram aici. Poate pe viitor o să mai auziți materiale cu el”, a spus Mario Fresh pe contul său de Instagram.