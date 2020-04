In articol:

Andreea Balan si George Burcea s-au despartit in urma cu cateva luni si pana acum preferasera sa nu se atace in public. Cantareata aparuse la tv si spusese ca prefera sa tina in familie detaliile neintelegerilor cu fostul ei sot, de dragul celor doua fetite pe care le au impreuna. Dar acum a inceput razboiul!

George Burcea a izbucnit in ziua de Paste. Dupa ce a dat share pe Instagram mai multor imagini cu Ella si Clara, actorul a postat si o fotografie dintr-un film de scurt-metraj, in care apare un barbat cu un satar la beregata. Apoi a remarcat ca Andreea Balan l-a blocat si nu mai are acces la contul fiicei sale, Ella Maya.

Schimb dur de replici intre Andreea Balan si George Burcea, de Paste, pe Instagram. Ce si-au scris

"Mi-am luat block de la Ella. Oare cine a facut asta? Hmmm, interesant, nu?", a scris el. "Cand [email protected]#!$%^ fostei sotii sunt mai mari decat interesul familiei, te blochezi in net. Bravo", a continuat Burcea. "Sa mai credeti in sfintele care fac pe nevinovatele la TV, care-si dau duhul pentru familie, care jura ca boul a fost de vina, iar ele sunt sfinte. Paste fericit", a mai scris George Burcea.

Actorul a dezvaluit si ca este in pericol sa isi piarda contul de Instagram din cauza report-urilor primite pentru incalcarea drepturilor de autor pentru imaginile postate pe net.

"Cand postezi satare dupa ce dai share la pozele cu Ella si Clara, e firesc sa primesti block, ca sa nu mai dai share si sa apara copiii langa astfel de postari periculoase! Vreau un tata exemplar, nu de care sa imi fie teama", a fost reactia imediata a Andreei Balan.