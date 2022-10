”Activitatea mea preferată era să îngrop insectele moarte în spatele pivniței”. Irina Rimes, detalii neștiute din copilăria sa. Ce carieră îi pregătiseră părinții artistei

In articol:

Irina Rimes are acum 31 de ani și o carieră în lumea muzicii la care unii pot doar visa. Scrie, cântă și este și jurată în cadrul unui show TV, iar pe plan personal, relația cu iubitul se îndreaptă cu pași mici către ceva din ce în ce mai serios.

Însă, dacă despre muzica pe care o face se știe totul, sunt mulți care nu prea au date despre trecutul vedetei.

Irina Rimes, copilărie de vis la țară, la bunici

Irina Rimes a fost mereu un personaj monden discret și de prea puține ori a vorbit despre viața sa. Acum, însă, s-a întors în trecut și a povestit lumii cum a arătat copilăria sa, dar și ce relația a avut și are cu părinții săi.

Artista s-a născut în Moldova și acolo a și crescut, iar până la vârsta de șapte ani a făcut toate năzbâtiile în casa bunicilor. Pe care spune că, din păcate, i-a pierdut mult prea devreme, dar le prețuiește prezența, iubirea și lecțiile pe care le-a primit de la ei.

”Am avut o copilărie frumoasă, la țară, cu boboci și cu văcuțe pe câmp, cu nebunii în lipsa părinților, prieteni din mahala, bunicii pe care i-am pierdut destul de devreme, dar sunt recunoscătoare că măcar am reușit să-mi petrec primii șapte ani la bunici. Activitatea mea preferată la bunici era să îngrop insectele moarte în spatele pivniței și să alerg de nebună prin altarul bisericii, care era fix peste drum de casa bunicilor mei”, a spus Irina Rimes, notează Viva.

În ceea ce privește relația cu părinții, artista se laudă cu o familie model. Părinții ei se împărțeau între muncă și treburile casei și creșterea copiilor, fiind deschiși și oferindu-le Irinei și fratelui său încrederea și libertatea de care aveau nevoie.

Astfel, cu sprijinul părinților, care au crezut în talentul ei, Irina a ajuns acum să facă muzică la nivel înalt. Asta după ce, inițial, mama și tatăl său îi pregătiseră o carieră în domeniul economiei.

Doar că, exact la timp, de teama ca nu cumva să îi strice viitorul fiicei, observând și creativitatea de care dădea dovadă, cei doi s-au retras și au lăsat-o să își aleagă singură drumul în viață. Ceea ce a și făcut, având mereu sprijinul familiei.

”Relația cu părinții, ca orice relație dintr-o familie funcțională, m-a ajutat să trec peste multe momente grele. Mereu mi-au fost aproape, dar nu m-au controlat, au avut încredere, ne-au lăsat pe mine și pe fratele meu să ne urmăm căile, să ne dezvoltăm pasiunile. Am fost dintotdeauna un copil creativ. Am scris poezii de mică, am cântat de mică, nu vedeam altceva decât muzica și creația. Ai mei au vrut la un moment dat să mă facă economist, dar s-au răzgândit, pentru că le-a fost teamă să nu-mi strice drumul în viață, așa că m-au lăsat să-mi urmez chemarea și au fost mereu lângă mine la nevoie”, a mai spus cântăreața.