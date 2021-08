Actorul Florin Zamfirescu, detalii despre relația cu cea de-a patra soție: „E norocul vieții mele”

Florin Zamfirescu [Sursa foto: Facebook] 15:45, aug 6, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Florin Zamfirescu a ales să se retragă din lumea teatrului și a cinematografiei, iar acum, la 72 de ani s-a mutat la țară alături de Daciana Toma, cea de-a patra soție a actorului.

Marele om de teatru și film a vorbit despre cât de norocos se simte să o aibe pe Daciana Toma lângă el, mai ales că doctorița este femeia pe care a așteptat-o o viață întreagă.

Actorul a dezvăluit ce anume l-a atras la partenera lui de viață, cu care trăiește o iubire de mai bine de 10 ani.

Florin Zamfirescu a mărturisit că soția lui i-a adus veselie în casă și că este împăcat că și-a găsit femeia perfecta abia acum, la sfârșitul vieții.

“ A adus veselie şi, deşi este doctoriţă, e foarte bună gospodină şi foarte grijulie. Este tot ce mi-am putut dori de-a lungul întregii vieţi şi am găsit abia la final. Ei nu-i place la restaurant, că mâncarea gătită acasă e cea mai bună. Şi în fiecare zi aproape vine cu o noutate, cu ceva. Este pur şi simplu spectaculoasă! Toţi cei care au venit şi au luat masa la noi au rămas… Dar nu numai asta, că doar nu e bucătăreasă. Ea tot ce face, face perfect.(...) E cu picioarele pe pământ, e realistă, informată, e cultă, e tot ce vrei. Daciana este o comoară. Este foarte cultivată, foarte echilibrată, nu păstrează ranchiună, este un om adevărat. E norocul vieţii mele .” a mărturisit maestrul Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu se confruntă cu probleme de sănătate

Actorul Florin Zamfirescu [Sursa foto: Facebook]

Actorul a vorbit în urmă cu ceva timp despre problemele de sănătate cu care se confruntă, având tensiune oscilantă, dar și diabet. Florin Zamfirescu a precizat că soția lui are grijă de el, dar chiar și așa, nu vrea să renunțe la activitățile care îi fac plăcere.

“ În primul rând, îi mulţumesc lui Dumnezeu că am mai apucat o zi. Eu nu sunt foarte sănătos. Soţia mea are grijă de mine şi îmi dă pastile. Am diabet, am tensiune oscilantă, dar lucrez, mă simt ok, mai ies, mai conduc maşina, nu am de gând să capotez. O veni şi clipa aia. Sper să fie scurtă. ” a spus maestrul teatrului românesc.