Actorul Idris Elba, cunoscut pentru rolurile sale din The Dark Tower, Thor sau seria Avengers, a anuntat in urma cu putin timp ca a fost diagnosticat cu COVID-19. Elba s-a filmat si a spus ca se simte bine, nu are simptome, dar se afla in izolare la domiciliu alaturi de sotia lui, Sabrina Dhowre.

Idris Elba testat pozitiv cu coronavirus

"In aceasta dimineata am primit rezultatul analizelor si am fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. E nasol! Sunt bine, Sabrina inca nu a fost testata, dar e ok. Nu am simptome. Am decis sa fac testul pentru ca intrasem in contact cu o persoana care fusese testata pozitiv cu acest virus. Am aflat vineri si imediat m-am izolat, am facut testul, iar astazi am primit rezultatele. E ceva serios! E timpul sa stam la distanta de ceilalti, sa ne spalam pe maini. Sunt persoane care nu au simptome specifice si virusul se poate imprastia cu usurinta. (...) Ne-am anuntat familiile, colegii, toata lumea ne sprijina. Transparenta este cea mai buna in aceasta perioada. Daca va simtiti rau sau daca stiti ca ati intrat in contact cu cineva testat pozitiv, este momentul sa faceti ceva. E important! E timpul pentru solidaritate, e timpul sa ne gandim si la ceilalti", a spus Idris Elba intr-un clip postat pe contul sau de Twitter.

Citeste si: Starul din Game of Thrones, depistat cu COVID - 19. Mesajul lui Kristofer Hivju

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Actorul de la Hollywood a tinut sa precizeze ca se simte bine. El a mai declarat ca isi va tine la curent fanii cu vesti despre starea sa de sanatate. "Nu va panicati!", a incheiat Idris Elba.

Citeste si: EXCLUSIV! Jurnalul faimosului Costin Gheorghe în autoizolare! ”După numai o zi, nerăbdarea crește. Acum, vrei să îi vezi pe ceilalți, deși, de multe ori, fugeam de larma străzii, refugiindu-mă chiar în apartamentul în care sunt acum”

Citeste si: VIDEO| Medicii avertizează: Vârful epidemic va fi abia luna viitoare

Citeste si: Scenariul 4 coronavirus. Când se ajunge în acest punct și ce prevede acest scenariu

Vedete diagnosticate cu COVID-19

Zilele trecute, actrita Olga Kurylenko, partenera lui James Bond, a anuntat si ea ca a fost testata pozitiv cu virusul.

"Sunt in izolare la domiciliu dupa ce am fost testata pozitiv pentru coronavirus. De fapt, sunt bolnava de aproape o saptamana. Principalele mele simptome sunt febra si oboseala. Aveti grija de voi si tratati cu seriozitate situatia", a spus Olga Kurylenko pe Instagram si a postat o fotografie cu fereastra casei sale.

Primele persoane publice care au anuntat ca au fost diagnosticate cu COVID-19 au fost actorul Tom Hanks si sotia lui, Rita Wilson.

Fostul manechin Heidi Klum se afla si ea in izolare la domiciliu. Ea a fost testata pentru coronavirus si asteapta rezultatele. Modelul si partenerul ei de viata s-au simtit rau, motiv pentru care au decis sa faca analizele pentru a afla daca au sau nu COVID-19.

Citeste si: Coronavirus, situația la nivel național. Creșterea este alarmantă. Câte cazuri sunt înregistrate

Citeste si: Un medic din Italia, mesaj emoționant de la reanimare: "Azi noapte m-am apropiat de un bătrân, tocmai îi pusesem aparatul pentru respirație artificială. S-a uitat la mine și mi-a șoptit..."

Citeste si: Coronavirus - Imunizare colectiva in Olanda. De ce nu vor olandezii sa se izoleze

- actorul Tom Hanks si sotia, Rita Wilson

- actorul Idris Elba

- actorul Kristofer Hivju

- actrita Olga Kurylenko

- antrenorul de fotbal Mikel Arteta

- fotbalistul Callum-Hudson-Odoi

- fotbalistul Ezequiel Garay

- fotbalistul Eliaquim Mangala

- baschetbalistul Trey Thompkins

- ciclistul Dmitry Strakhov

- ciclistul Fernando Gaviria

- fotbalisti de la echipa italiana de fotbal Sampdoria: Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Fabio Depaoli, Manolo Gabbiadini, Morten Thorsby, Omar Colley

- fotbalisti de la Fiorentina: Dušan Vlahović, Germán Pezzella, Patrick Cutrone

- fotbalistul Timo Hübers