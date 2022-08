Actualul iubit al lui Theo Rose se vede aproape zilnic cu fosta iubită! Unde se întâlnesc Anghel Damian și Lia Bugnar?

In articol:

În urmp cu doar cîteva zile, lumea mondenă era luată cu asalt de faptul că două cupluri celebre au ajuns să își spună ”adio”.

Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit și același lucru au făcut și Anghel Damian și Lia Bugnar. Iar în urma celor două rupturi a reieșit cel mai nou cuplu monden, cel format din Theo Rose și Anghel Damian.

Actualul iubit al lui Theo Rose se vede aproape zilnic cu fosta iubită [Sursa foto: Instagram]

Lia Bugnar și Anghel Damian fac echipă în carieră

Artista și actorul s-au întâlnit pe platourile de filmare a unui serial, iar de acolo totul este poveste, una de iubire.

Însă, tot acolo, regizorul își vede foarte des și fosta parteneră.

Pentru că regia filmului este sub numele lor, Anghel Damian și Lia Bugnar sunt în permanentă legătură profesională, în ciuda faptului că și-au spus ”adio” după o relație de nouă ani.

Se pare că cei doi foști știu să facă diferența dintre viața profesională și cea personală și se rezumă doar la a pune în scenă un proiect de zece, fără, însă, a duce totul mai departe.

„ Nu am dorit să construim asemănări între personajele din Clanul şi cele din serialul turcesc. Ele pornesc din acelaşi punct dar, le-am făcut diferite. Este firesc să fie aşa, pentru că suntem societăţi diferite. Eu cred in paradoxuri şi atunci când m-am uitat la acest serial fără să citesc scenariul original, împreună cu Lia Bugnar am dat viaţă unei poveşti noi”,

a declarat Anghel Damian , notează Adevărul.

Ei bine, dacă pe platoul de filmare foștii iubiți, pe care i-a despărțit o diferență de vârstă de mai bine de 20 de ani, fac echipă bună, când vine vorba de viața personală a fiecăruia, acum că nu mai sunt împreună, nici unul și nici altul nu vor să se amestece în legăturile amoroase ale celuilalt.

După ce proaspeții amorezi și-au asumat relația de iubire, Lia Bugnar nu s-a arătat deloc dornică să facă declarații pe marginea acestui subiect, ba chiar a lăsat să se înțeleagă că nu este deloc interesată de viața celor doi.

“Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți”, declara Lia Bugnar, conform Fanatik.

De altfel, ruptura amoroasă, nu doar că nu le-a afectat viața profesională, dar în ceea ce-l privește pe regizor, numele lui pare că stă tot sub lupa poreclei pusă de fosta parteneră.

Acum, prietenii intimi îmi spun Husky, poreclă dată de Lia, și cred că are legătură cu ochii. Sau comportamentul. Sau amândouă”, spune Anghel Damian, notează Viva.