Acum 18 ani, Gabriela Cristea a luat un credit de la bancă dar a uitat să dea înapoi toți banii! Ce surpriză a avut vedeta zilele trecute? EXCLUSIV

Gabriela Cristea lucrează de peste 20 de ani în televiziune [Sursa foto: Facebook: Gabriela Cristea] 23:22, aug 4, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Gabriela Cristea are parte de o nouă surpriză neplăcută. Vedeta a primit un ordin de executare silită pentru un credit neachitat de acum 18 ani! Zilele trecute, o firmă de recuperare creanțe a obținut în instanță încuviințarea executării silite a Gabrielei Cristea în baza unui contract de credit care datează din data de 5 februarie 2003.

A luat credit pe vremea când poza în Playboy

Decizia este definitivă și nu poate fi atacată.

Gabriela Cristea avea 28 de ani la data la care a luat creditul respectiv și lucra la postul de televiziune B1TV. Bruneta era o vedetă în plină ascensiune, mai ales că ecourile pictorialului fierbinte din Playboy, cu ea în centrul acțiunii, nu se stinseseră încă. Gabriela nu era la acea dată căsătorită cu omul de afaceri Marcel Toader, primul ei soț, pe care avea să-l cunoască abia câțiva ani mai târziu. Cel mai probabil, Gabriela Cristea a luat un credit de nevoi personale pe care, dintr-un oarecare motiv, nu a apucat să-l achite în totalitate.

Citeste si: Gabriela Cristea a returnat mașina lui Marcel Toader și circulă cu o limuzină închiriată! A scăpat de datoriile la fostul soț, la doi ani de la moartea acestuia! EXCLUSIV

Banca a acționat pe căile legale pentru recuperarea banilor pe care Gabriela Cristea îi datora iar în cele din urmă a ”vândut” creanța către o firmă de recuperări. Aceasta a apelat la un executor judecătoresc, după care a fost nevoie de un acord al judectorului pentru a se putea trece la recuperarea efectivă a banilor. Executarea silită se poate face fie prin sechestrarea conturilor bancare fie prin indisponibilizarea unui bun care aparține debitorului.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Gabriela Cristea face bani și din online

Gabriela Cristea lucrează, în prezent, la o televiziune unde prezintă o emisiune matrimonială. Anul trecut, când rămăsese fără job, ea a reușit să facă bani frumoși din activitatea de influencer.

Citeste si: Gabriela Cristea s-a afișat într-o ținută foarte transparentă! Toată lumea a rămas fără cuvinte: „Mă ocup de mine”

”În timp de pandemie, dacă stai acasă şi aştepţi să treacă pandemia, o să treacă viaţa pe lângă tine, aşa că mai toţi oamenii din media şi artiştii s-au reprofilat, lucrează foarte mult în social media, lucru pe care l-am făcut şi eu şi am devenit extrem de activă, mi-am crescut conturile de social media foarte mult, între timp am semnat multe contracte de publicitate şi sunt convinsă că voi face asta şi în continuare, pentru că până la urmă trebuie să ne folosim de muncă pe care am depus-o până acum şi să încercăm să ne reprofilăm”, a declarat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, o vedetă cu priză la public[Sursa foto: Facebook: Gabriela Cristea]

Vestea proastă vine la puțin timp după ce Gabriela a fost nevoită să renunțe la mașina cu care circula de 10 ani pentru că aceasta aparținea, în acte, firmei fostului ei soț, Marcel Toader. Deși acesta a decedat, administratorul societății a solicitat ca toate bunurile firmei aflate în insolvență să se întoarcă în patrimoniul acesteia, pentru a putea fi scoase la licitație. În prezent, Gabriela Cristea circulă cu o mașină închiriată.