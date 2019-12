Cornel Galeş a fentat moartea într-un accident rutier care a avut loc în dimineaţa zilei de 1 ianuarie 2012. El şi Ileana Ciuculete, soţia sa, se duceau la o petrecere de Revelion la care cântăreaţa de muzică avea de susţinut un recital. „La numai câteva minute după miezul nopţii, în apropierea localităţii Bărcăneşti, interpreta de muzică populară s-a trezit cu un câine în faţa maşinii şi nu l-a mai putut evita. Deşi circula cu un jeep, maşina a fost avariată serios în urma incidentului, una dintre probleme fiind radiatorul spart. Cântăreaţa şi soţul ei au sunat la 112.”, a relatat presa.

“Într-o jumătate de oră s-au rezolvat lucrurile. Maşina a rămas la un service din localitate, iar patronul acestuia, Romulus Nedelcu, ne-a dat automobilul lui personal, pe încredere, ca să putem ajunge la spectacol”, a declarat Cornel Galeş. „Ileana Ciuculete şi soţul ei, Cornel Galeş, vor fi obligaţi să scoată din buzunar 3 000 de euro pentru reparaţia maşinii avariate în noaptea de Revelion”. mai scriau ziarele. (vezi motivul pentru care Galeş s-a despărţit de iubita sa, Viviana)

”Timp de 9 ani cât am plătit casco la maşină nu am lovit o muscă! Şi acum, când nu am avut casco uite ce s-a întâmplat. Bine că nu a păţit nimic niciunul dintre noi, că am auzit tot felul de poveşti, că am fost grav răniţi, ceea ce e fals. Ne-a ieşit în cale un câine de talia unui dog german. Totul s-a petrecut atât de repede, încât nu am putut evita incidentul”, a mai spus Cornel Galeş. Acesta a murit, duminică de 1 decembrie, într-un cumplit accident de mașină. Fostul soț al Ilenei Ciuculete se afla în Spania.

Cu doar câteva ore înainte să moară, Cornel Galeș petrecuse alături de un grup de prieteni la un restaurant. „Sunt șocat și îndurerat de această veste și îmi pare foarte rău de Cornel. Imediat ce am aflat vestea mi-am sunat prietenii din Valencia să-i întreb dacă este adevărat. Ei mi-au spus că da. Cornel se afla în mașină cu Sorin, prietenul lui din Valencia și mergeau împreună să mănânce la un restaurant cu specific românesc care le plăcea foarte mult și pe care îl frecventau ori de câte ori se duceau acolo. Nu au mai ajuns, pentru că au făcut accident. Mâine voi afla mai multe detalii de la poliție.”, a declarat Silviu Lepădat, un amic al lui Galeş, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.