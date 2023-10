„Acum reușesc” Ce s-a schimbat în viața Danei Marijuana, de când a luat decizia de a locui într-un container? Artista a renunțat, de câteva luni, la stresul din București: „Erau anumite energii”

In articol:

În urmă cu câteva luni, Dana Marijuana dezvăluia că are de gând să renunțe la stresul din Capitală și să locuiască alături de fiica ei, într-un container amplasat în Vama Veche. Ei bine, vedeta locuiește deja de ceva timp în Constanța și, deși resimte lipsurile materiale, a declarat de curând că îi place noua ei viață.

Cum arată viața Danei Coteanu în prezent?

Dana Coteanu, cunoscută și sub denumirea de „Dana Marijuana”, s-a mutat într-un container, în Constanța, alături de fiica ei cea mică, Iris. Fata Danei are 7 ani și a început să meargă la școală în orașul unde locuiește alături de mama ei, iar vedeta a povestit că Iris este foarte încântată de colegii de școală, dar și de noua ei casă.

De curând, Dana Marijuana a dezvăluit că a simțit și alte schimbări în viața ei, pe lângă cea a locuinței neconvenționale în care stă acum. Vedeta se simte mult mai liniștită și a mărturisit că acum își poate ajuta fiica la teme, lucru pe care nu îl făcea pe vremea când locuia în București, din cauza unor energii negative pe care le resimțea în Capitală.

„Sunt bine, mă relaxez aici la mare, îmi este tare bine. Copilul a început școala, merge la școală, acum reușesc să fac temele cu ea. Când eram în București nu puteam face temele cu ea, erau anumite energii care nu mă lăsau să fac asta. Momentan nu am rezolvat problema cu lumina dar am vorbit cu cineva să se ocupe de asta. Până atunci am cumpărat niște lămpi de led care se încarcă pe timp de zi la soare și seara luminează încăperea. Chiar dacă cealaltă fată e la tatăl ei vorbim în continuare, nu am întrerupt comunicarea, suntem prietene, ne spunem orice, așa este și frumos. De când ne-am mutat la mare pot zice că nu am văzut copil mai fericit ca Iris, îi place foarte mult aici. S-a integrat la școală foarte bine, ne înțelegem și cu vecinii, mă ajută: ba mi-au dat mere, ba lapte, bine și eu îi ajut atunci când pot și au nevoie, nu aștept doar din partea lor”, a declarat Dana Marijuana pentru Click.ro.

Cu ce probleme se confruntă Dana Marijuana în noua locuință?

Deși a declarat că îi este foarte bine în containerul unde locuiește în prezent, în urmă cu ceva timp, Dana Marijuana dezvăluia și dezavantajele locuinței neconvenționale. Vedeta povestea că va rămâne la mare și în această iarnă, însă nu are o sursă de căldură în containerul în care s-a mutat, alături de fiica ei. Totuși, Dana Coteanu nu se plânge și a găsit și soluția pentru a se încălzi, aceea de a sta îmbrăcată cu mai multe rânduri de haine groase, astfel încât să nu sufere de frig.

„O să rămân și peste iarnă, la Vama Veche. Toată lumea se sperie, când le zic asta, dar, eu, nu. Aici e casa mea, aici mi-am cumpărat, nu am unde să mă duc, aici este singur loc unde pot sta. Nu știu cum mă voi încălzi, la iarnă, poate că mai mult sufletește. Dar, cei care dorm iarna prin corturi, săracii, ei cum rezistă? Iarna trecută au fost și 15 grade afară. Nu mai sunt iernile cum erau. O să mai pun pe mine mai multe pulovere, căciuli, doar am destule haine!”, a spus Dana Marijuana, pentru impact.ro .