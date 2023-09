Adda a dezvăluit câți bani a fost nevoită să scoată din buzunar până să afle real de ce boală suferă! Sumele sunt de ordinul zecilor de mii de euro: „Prin asta trece un bolnav până să primească diagnosticul.”

In articol:

Adda este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi, iar de mai bine de un an trece prin clipe foarte grele. Artista a descoperit că are o boală gravă, în urma căreia a trăit clipe de coșmar și a irosit sume exorbitante.

Adda, declarații despre sumele pe care le-a cheltuit pe analize

Recent, blondina a vorbit despre această perioadă neagră din viața ei, dar și despre sumele pe care le-a cheltuit pe tratamente și analize înainte să afle cu exactitate de ce boală suferă.

Adda se confruntă cu o boală destul de rară care a făcut-o să treacă prin clipe grele în ultima perioadă. Artista suferă enorm de mult, mai ales că au apărut anumite schimbări în viața ei de când a fost diagnosticată cu boala Lyme. Aceasta a mărturisit recent ce sume a cheltuit pe analize până să primească răspunsul crunt, nici mai mult nici mai puțin de 15 000 de euro, sumă pe care a scos-o din propriul buzunar în timp ce, pe rând, de nenumărate ori, medicii i-au dat diagnostice total greșite. Adda a ținut să le dea un sfat și medicilor, pe care i-a rugat să testeze așa cum trebuie toți pacienții și să își dea interesul așa cum ar trebui.

„Fac postarea asta că să va arăt ce înseamnă Lyme în România. Sau Borrelioza. Cumva diferite, dar extrem de asemănătoare. Borrelia and co. Că ea nu vine singură. Vine cu Anaplasma, Bartonella, Babesia, Epstein Barr etc. Am primit poză asta de la o sora de suferință. La mine toate analizele în valoare de 15.000 de euro stau într-o cutie. Nu le-am întins niciodată să văd câte sunt. E un teanc gros. Prin asta trece un bolnav de Borrelia până să primească diagnosticul. Problema e că pierde timp prețios, t imp în care spirochetele se înmulțesc și migrează peste tot, afectând tot corpul. De asta se adaugă mereu câte un simptom. Așa că dragi infecționiști, reumatologi, cardiologi, neurologi, oftalmologi, alergologi și dermatologi- TESTAȚI PACIENȚII, dar cu testele alea BUNE, NU ELISA, ELFA și mama lu Ștefan cel Mare. Lyme ul nu e doar de la căpușă. Nu fac Lyme doar cei cu eritem. Eritemul apare la mușcătură doar în două cazuri- d acă căpușa colcăia de borrelii sau dacă pacientul avea deja anticorpi.

De asta apare la 30% din oameni. Căpușă nu trebuie să fie cât un câine că să fie periculoasă. Majoritatea sunt mici că o aluniță. Nu toate se înfig. Mare grijă, cei care le scoateți. Nu le mai rupeți. Poate achiziționați în spitale croșete sau măcar pensete. Nu mai băgați acul în picioarele copiilor mușcați ca să scoateți căpușă, c ă aia, dacă se rupe, își revarsă tot sucul gastric în victimă, iar dacă salivă ei era light, cu siguranță faceți rahatul praf după ce dă tot afară. Antibioticul se dă imediat după mușcătură, nu după ce apare eritemul, ăsta dacă apare. Testele se fac la 3 săptămâni de la ultima doză de antibiotic sau 3 săptămâni de la mușcătura, dacă nu s-a luat antibiotic. Testați co infecțiile. TBE VIRUS, Anaplasma, babesia, rickettsia, francisella, toxocara, toxoplasmă, bartonella, epstein barr, ureaplasma, mycoplasma, virusurile herpetice. Pentru fiecare există protocol SEPARAT! Faceți diferența dintre anticorpii specifici mușcăturii și cei de transmitere congenitală. O să aveți mari surprize. Sunt multe de spus…. Multe. Mă rog la Dumnezeu să se schimbe ceva!”, a transmis Adda pe Instagram.

Adda, mesaj acid pe internet

Adda este foarte activă pe rețelele de socializare, iar în urmă cu câteva zile a postat un videoclip pentru a stârni amuzamentul fanilor săi. Aceasta voia să sublinieze faptul că mai sunt doar câteva zile până la începerea școlii, atunci când va fi nevoită să petreacă foarte mult timp în trafic pentru a-și duce fiul la școală, iar străzile vor fi supraaglomerate Oamenii s-au amuzat pe seama postării sale, însă au fost și numeroase comentarii acide, prin care internauții i-au atras atenția. Îndrăgita artistă nu a putut rămâne indiferentă și a mărturisit că nu este de acord cu unele dintre opinii.

„Simt că nu mai pot" Adda este într-o luptă continuă cu boala Lyme! Artista a făcut noi mărturisiri dureroase despre starea de sănătate: „Sper să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta"

„Băi, ce părinți denaturați suntem noi, ăștia care mergem cu mașina. Bă, dar cum să nu ne lăsăm copiii să meargă pe jos, printre tiruri... ce nemernici suntem. Două palme „dupe” ceafă! Să simtă și ei greutate, și frică, și rușine, așa cum a simțit toată generația noastră distrusă! Că niciun psiholog nu ne mai repară, nici apa sfințită. Și unii își răzbună traumele pe copii. Efectiv greață, vomit! Copiii au nevoie de iubire și să se simtă în siguranță. Doar părinții le pot oferi asta. Într-o lume care e din ce în ce mai de c***t. De ce să sufere?! Ca să se călească?! Suntem atâtea generații de «căliți» nefericiți. Traumatizați de părinți duri și profesori severi. Ne-au învățat doar să ne fie frică și frica nu e niciodată iubire.”, a scris Adda pe rețelele sale de socializare.