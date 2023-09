„Dacă simțiți că ceva nu este în regulă cu voi” Adda a tras un semnal de alarmă în mediul online! Ce sfaturi le-a oferit fanilor săi: „Nu te omoară instant”

In articol:

Adda este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, artista a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani. A scos hit după hit, iar versurile pieselor sale au fost fredonate de ascultători, motiv pentru care a devenit una dintre cele mai iubite artiste de la noi.

Vedeta ajunsese să cunoască succesul atât din punct de vedere profesional, cât și sentimental. Din nefericire, totul a fost umbrit din cauza unui diagnostic crunt, cu care vedeta se luptă chiar și acum. Este vorba despre boala Lyme, o afecțiune cu care Adda a învățat să trăiască.

Recent, artista a tras un semnal de alarmă cu privire la simptomele pe care le pot observa oamenii, mărturisind o parte dintre experiențele tragice prin care a fost nevoită să treacă.

Adda, mărturisiri dureroase pe rețelele de socializare

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Adda se confruntă cu probleme grave de sănătate, după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme. Din păcate, s-a confruntat cu simptome groaznice, mai ales că medicii i-au descoperit destul de târziu afecțiunea. Chiar dacă a reușit să se pună ușor, ușor pe picioare și urmează un tratament strict, artista nu a scăpat de unele simptome.

Ba mai mult decât atât, și-a schimbat complet stilul de viață, inclusiv alimentația și diverse alte obiceiuri.

Adda este foarte activă pe rețelele de socializare, motiv pentru care a dezbătut deseori acest subiect cu urmăritorii săi din mediul online. Vedeta a tras un semnal de alarmă, mărturisind în repetate rânduri experiența pe care a avut-o cu această boală, pentru ca fanii săi să nu fie nevoiți să trăiască același coșmar.

În finalul postării, i-a îndemnat pe oameni să meargă periodic la medic și să se testeze atunci când simt că ceva este în neregulă, mai ales că astfel de afecțiuni pot fi foarte periculoase.

„Problema e că, Bartonella se transmite și de la înțepăturile de țânțari. Se transmite instant. În momentul mușcăturii, înțepăturii. Apoi, în funcție de sistemul imunitar, face ravagii sau nu. Poate sta ani de zile în sânge sau intracelular și apoi se activează în momentul în care scade imunitatea. Sau dacă te îmbolnăvești de altceva, sau iei un virus gen covid, epstein barr, cmv etc. Bartonella se transmite și dacă te zgârie mușcă, o pisică infectată.

Aceste bacterii nu te omoară instant. Însă te fac să traiești o viață de r***t, timp în care industria funcționează, pentru că ești dependent de pastile, vitamine, ca să poți trăi cât de cât normal. Pastile și suplimente extrem de scumpe.

La mine Bartonella a început cu erupții cutanate, reacții alergice violente, apoi dureri de oase, probleme neurologice, migrene cu stare de vomă, amețeală, inflamație cerebrală, edeme, oboseală. Probleme de concentrare. Înainte să aflu, aveam probleme legate de memorie, nu mai aveam vedere periferică, tremurat. Dureri insuportabile de mușchi. Parestezii. Palpitații. Nici un cardiolog nu a știut să-mi spună de ce am pulsul 40 și apoi 120 în câteva secunde. Tinitus- țiuit în urechi insuportabil. În final și halucinații. Anxietate și atacuri de panică.

Și lista continuă. După ce am început tratamentul, timp de două luni a fost îngrozitor. Apoi au început să dispară din simptome.

Am rămas acum doar cu artrită. Și mici probleme neurologice. Pentru ca încă tratez Borrelia. Dacă rămân așa e ok. Pot trăi! Chiar dacă am urmat, într-un final, protocolul corect. Faptul ca s-a amânat atât de mult diagnosticarea, e posbil să mă fi lăsat cu mici sechele.

Așa că, testați-vă! Și dacă simțiți că ceva nu este în regulă cu voi, faceți ceea ce vă spune inima!”, a mărturisit Adda pe contul său de Instagram.