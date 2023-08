„Simt că nu mai pot” Adda este într-o luptă continuă cu boala Lyme! Artista a făcut noi mărturisiri dureroase despre starea de sănătate: „Sper să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta”

In articol:

Adda se numără printre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră. Pe parcursul anilor, artista a reușit să-și clădească o carieră de succes și implicit, un renume în industria muzicală. Vedeta trăiește de mulți ani o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Cătălin Rizea, iar din rodul iubirii lor s-a născut și un copil.

În ciuda faptului că pe plan profesional se bucură de un succes răsunător și are o mulțime de proiecte, pe plan personal lucrurile nu stau deloc roz. Din nefericire, viața Addei s-a schimbat radical, după ce medicii i-au dat diagnosticul tragic și anume, boala Lyme. Artista a demonstrat încă o dată cât este de puternică și s-a luptat în fiecare zi pentru sănătatea sa. Mai mult, lupta continuă, deși nu îi este întotdeauna ușor.

Adda, în lupta cu boala Lyme

Îndrăgita cântăreață a trecut prin momente dificile din cauza diagnosticului tragic, mai ales că simptomele au fost destul de agresive. Din această cauză, a fost nevoită să își schimbe complet stilul de viață și să înceapă un nou capitol din viața sa, cu medicamentație și o dietă strictă.

Din nefericire, Adda a povestit pe contul său de Instagram că încă are dureri foarte puternice și uneori nici măcar nu se poate mișca, nici măcar nu se mai poate pune problema de sport și exerciții fizice.

Cu toate acestea, a învățat să trăiască cu acest diagnostic și încă mai speră că lucrurile vor reveni la normal.

„Ai zile, luni bune, ani buni și apoi poate reveni oricând. Tot timpul stai pe nisipuri mișcătoare și trebuie să înveți să trăiești fără frică.(...) Să te bucuri de viață, în timp ce știi că există probabilitatea să pici oricând. Sunt cazuri de oameni care stăteau liniștiți la masă și brusc au paralizat de la gât în jos.

Eu am luat cinci luni peste 30 de pastile pe zi.(...) Am 59 de injecții făcute, mai am 21. Uneori simt că nu mai pot pentru că sunt foarte dureroase, dar merg înainte sperând că omoară toate spirochetele de Borrelia.

Am 31 de ani și am artrită Lyme. Uneori, abia mă pot mișca din cauza durererilor. Mi se blochează mușchii. Uneori am 0 rezistență la efort, dar merg înainte pentru că mă simt mult mai bine și sper, dacă e să rămân cu sechele, să fie cât mai puține.”, a mărturisit Adda pe InstaStory.

Adda speră să primească vești bune

Se pare că Adda urmează să facă alte două testări pentru boala de care suferă, motiv pentru care își dorește să audă vești bune și să nu mai fie nevoită să suporte aceste simtome. Mai mult decât atât, își dorește să nu mai trăiască cu teama că ceva rău i s-ar putea întâmpla în orice secundă.

„Sper în martie 2024 când mă voi testa din nou, să primesc cea mai bună veste și sper ca în octombrie 2024, când mă voi testa iar, să fie veștile tot bune. Fără simptome sau măcar simptome cât mai puține, să pot trăi cu mai puțină frică. Poate chiar să alerg și să fac sport.

Și mai sper să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta. Să deschidă medicii ochii, să existe testări și protocoale de tratament. Sper multe pentru mine, dar și pentru cei ca mine. Cu Dumnezeu înainte”, a mai spus artista pe contul său de Instagram.

