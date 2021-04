Adda, transformare spectaculoasă în doar 6 luni! Câte kilograme a slăbit cântăreața: „Doar cu alimentație sănătoasă”

In articol:

Adda este o fire extrem de ambițioasă, iar lupta cu kilogramele a câștigat-o printr-un stil de viață foarte sănătos. Celebra cântăreața și-a împărtășit parcursul cu urmăritorii ei, cărora le-a dezvăluit că vrea să slăbească. După mai bine de 6 luni în care a avut grijă la alimentație, Adda a făcut proba cântarului! Vedeta a dat jos mai bine de 9 kilograme în doat 6 luni de zile.

Acum, Adda cântărește 55,3 kilograme și se simte mai bine ca niciodată în corpul ei.

„-9 kilograme în 6 luni! Doar cu alimentație sănătoasă și potrivit pentru corpul meu”, a scris Adda la InstaStory, unde a împărtășit o fotografei în care apare numărul de pe cântar.

Adda a dezvăluit câte kilograme a slăbit în ultimele 6 luni de zile [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: El este poliţistul argeşean care l-a trântit la pământ pe bătrânul care a murit sufocat. Trecutul său este unul controversat- bzi.ro

Cum a scăpat Adda de kilogramele în plus: „V-am terorizat cu slăbitu' meu! Da-s fericită”

Adda a fost nevoită să renunțe la mai multe produse alimentare pentru a își proteja sănătatea. Cu aceste schimbări, Adda a reușit să aibă un stil de viață mult mai echilibrat și să dea jos kilogramele în plus. Celebra cântăreață a negat toate zvonurile care ar fi ținut o dietă.

Citeste si: Adda, despre lupta cu dermografismul! Artista a dezvăluit ce anume a îmbolnăvit-o

„V-am terorizat cu slăbitu' meu! Da-s fericită că mi s-a întors talia acasă. Nu știu pe unde a umblat în ultimii ani… Vă pup și vă zic din nou că NU țin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINĂ – am intoleranță! Fără – GLUTEN – am intoleranță. Am renunțat și la ZAHĂR – tot din cauze medicale. Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă! Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamină crește și am erupții pe tot corpul… tam tam

Beau multă apă! Iau vitamine și suplimente că să îmi întăresc imunitatea și să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentației greșite, medicamente – antibiotice, antiinflamatoare etc. și stres. Sunt sub supraveghere medicală. Nu recomand nicio dietă-minune. Găsiți un nutriționist și acționați în funcție de corpul vostru și în funcție de REZULTATUL ANALIZELOR!”, a scris Adda pe pagina sa de Facebook.