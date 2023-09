Adela Popescu a rămas fără cuvinte după o conversație purtată cu unul dintre copiii ei: „Cu vinovăția în gât”. Ce i-a spus băiețelul mamei sale, cu lacrimi în ochi: „Peste două zile”

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat într-o vacanță romantică, în Belgia, iar copiii lor au rămas acasă de această dată. Înainte de plecare, fosta prezentatoare TV a purtat o discuție cu fiul ei mijlociu, în urma căreia băiețelul a început să plângă.

Adela Popescu, uimită de întrebarea pe care i-a pus-o fiul ei

Ce l-a supărat atât de tare pe copilul Adelei Popescu?

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei copii, pe Alexandru, Andrei și Adrian. Cei doi părinți sunt foarte mândri de băieții lor și iau împreună cele mai bune decizii în privința creșterii acestora. De cele mai multe ori, Adela și Radu merg în vacanțe alături de copii, însă au decis că au nevoie de câteva zile pe care să și le dedice cuplului lor, așa că au plecat într-un concediu romantic în Belgia, alături de Irina și Răzvan Fodor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au ajutoare de nădejde în creșterea copiilor și, de fiecare dată când sunt ocupați sau vor să meargă singuri în vacanțe, cei mici rămân în grija bunicilor, așa cum s-a întâmplat și de această dată. Pe rețelele de socializare, Adela a povestit că, înainte să plece în Belgia, a purtat o conversație cu fiul ei mijlociu, care a făcut-o să rămână fără cuvinte.

Când a auzit că părinții lui vor sta doar 2 zile în țara străină, Andrei a fost foarte mâhnit și a început să plângă, gândindu-se că va petrece prea puțin timp alături de bunica sa, care se va întoarce acasă după ce Adela și Radu Vâlcan își încheie sejurul romantic. Discuția a bucurat-o pe vedetă, aceasta mărturisind că ea și Radu Vâlcan sunt norocoși și recunoscători pentru faptul că părinții lor sunt atât de apropiați de cei trei băieți.

„In seara de dinaintea plecarii in Belgia, Andrei, suparat, aproape plangand:

-Cat stati plecati?

Eu, cu vinovatia in gat, ii raspund tematoare:

-Doar doua nopti. Dar iti promit ca trec repede-repede.

Incepe sa planga, mie mi se accelereza respiratia, moment in care vine deznodamantul:

-Adica peste doua zile pleaca mamaie Doina????

, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Doina Popescu, mama Adelei Popescu [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu și Radu Vâlcan își fac timp și pentru relația lor de cuplu

Deși au trei copii și sunt foarte ocupați cu viața de părinți și cu responsabilitățile care vin la pachet, Adela și Radu știu să se ocupe și de relația lor de cuplu. De curând, fosta prezentatoare TV a dezvăluit un obicei pe care ea și soțul ei îl au, mărturisind că acesta poate părea un gest egoist față de cei trei băieți ai lor. Mai exact, în unele seri, cei doi părinți își hrănesc mai întâi copiii și, după ce aceștia iau cina, Adela și Radu își fac timp pentru o masă liniștită, în doi.

”Cel mai mult ne place să mâncăm acasă, pe terasă. Sunt zile în care suntem egoiști și le dăm copiilor să mănânce înainte că să stea liniștiți că să mâncăm și noi liniștiți. Cum a fost în seara asta. Ei au mâncat ciorbă de perișoare și au mai ciugulit pe lângă pâine, avocado, brânză, anșoa. Adulții, în speță, eu și Radu, creveți cu unt, usturoi și pătrunjel, cartofi dulci la cuptor și salată. Da, uneori, asta e ierarhia în familia noastră. Și vouă vi se întâmplă uneori să “dosiți” câte ceva numai pentru voi, oamenii mari?”, a scris Adela Popescu, pe paginile sale de socializare.