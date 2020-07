In articol:

Frumoasa prezentatoare tv a dezvăluit că nu este o persoană geloasă, în ciuda faptului că are alături un bărbat chipeș care primește multă admirație din partea fanilor, fiind expus prin intermediul emisiunilor televizate.

Adela Popescu a lămurit subiectul geloziei printr-un interviu acordat pentru site-ul cristinastanciulescu.ro: „Nu sunt. A existat un singur moment în care el mi-a trimis o fotografie din Thailanda, și mi-a scris „uite ce doamnă frumoasă mă masează pe mine”. Doamna era amuzantă, drăguță, în vârstă, o thailandeză. Numai că eu am văzut în poza respectivă un cârlionț. Doamna respectivă era la picioarele lui, masându-l la tălpi și, foarte aproape de el, cumva lipit de el, mi se părea mie, am văzut un cârlionț de femeie. Și eu i-am răspuns „doamna ca doamna, dar al cui e cârlionțul?” El și-a dat seama că făcând un zoom, ca să se vadă femeia, prinsese în poză și pe altcineva care era mai departe. Mi-a trimis și poza întreagă, originală, ca să văd. Și așa am văzut, da, că acea femeie cu cârlionț era departe de el. Deci eu nu sunt geloasă, fiindcă nu-mi dă motive, dar cu acea ocazie, am văzut că am totuși, potențial”.

”Radu este foarte dificil”, explică Adela Popescu

În legătură cu relația de cuplu, Adela a dezvăluit faptul că nu îi este mereu ușor să conviețuiască cu Radu Vâlcan, acesta fiind uneori dificil, însă reușește să treacă peste micile impedimente deoarece cei doi se iubesc: ”Radu este foarte dificil, dar pe cât de dificil este, pe atât de mult îmi dă mie ce am nevoie. Este un om antisocial, eu nu. El dacă stă de vorbă cu cineva, stă de vorbă fiindcă îi place persoana respectivă. Nu are nicio jenă să facă exact ce simte. La început asta m-a deranjat, apoi mi-am dat seama că el este de fapt întru totul dedicat mie și familiei noastre și că tot ce vede în viitor suntem numai noi, cei ai lui. În rest, niciodată și în niciun context nu m-a pus în vreo situație neplăcută. Chiar îmi aduc aminte că o colegă de la Buftea l-a rugat odată să o conducă acasă și Radu a refuzat-o, pentru că așa a considerat că e mai bine ca să nu îmi creeze vreun disconfort și mie asta mi se pare admirabil, pur și simplu! Iar ciudățeniile pe care le are pălesc în comparație cu ceea ce-mi oferă”, a mai declarat Adela Popescu.

Adela povestește ce crede despre posibilitatea apariției unui alt copil

”Nu spun nu, dar nu e momentul acum, suntem un pic depășiți de situație, copiii sunt încă mici, mama mea s-a mutat în București și și-a dedicat viața creșterii copiilor mei, și o simt obosită. Ea nu spune asta, dar eu o simt. Aș vrea să-și trăiască acești ani călătorind și odihnindu-se. A crescut 3 copii, a avut serviciu, a muncit la țară, acum cred că ar trebui să se odihnească. Sigur că și mama lui Radu a fost și este lângă noi, că de exemplu în luna aia când mama a fost bolnavă, a stat mama lui Radu cu noi. Avem două bunici care muncesc mult și care ar trebui să se odihnească, să trăiască frumos acești ani în care sunt sănătoase și încă în putere”, a explicat Adela Popescu.