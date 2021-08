Adela Popescu și Radu Vâlcan, primele impresii despre vacanța în cinci. "Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea"

Adela Popescu și Radu Vâlcan alături de copiii lor, în vacanță [Sursa foto: Instagram] 22:57, aug 9, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

După o perioadă plină de emoții și în care odihna nu prea și-a făcut loc, Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis că este momentul perfect pentru câteva zile de relaxare.

Cei doi soți și-au făcut curaj și au plecat la mare cu toți copiii, pentru a serba prima lună de viață a mezinului familiei.

Citeste si: Adela Popescu și Radu Vâlcan, prima vacanță în cinci, la puțin timp după ce au devenit părinți a treia oară

Adela Popescu și soțul ei, primele impresii despre vacanța în cinci

Adela Popescu și soțul ei trăiesc cea mai fericită perioadă din viața lor, de când familia s-a mărit cu încă un membru. Dacă în urmă cu câteva zile cuplul și-a dus doi dintre copii la bunici, pentru a se bucura de aerul curat de țară, a venit și timpul părinților să se relaxeze, de această dată. Actrița și partenerul ei ar fi visat, bineînțeles, la o escapadă romantică, însă nu s-au îndurat să îi lase pe micuți acasă, așa că și-au luat și cei trei băieți cu ei.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Recent, vedeta a postat și un mesaj pe contul ei de Instagram, în care dezvăluie că totul a decurs perfect până acum și toată familia se simte bine în vacanță, mai ales Radu, care s-a arătat foarte încântat de ideea soției lui: "Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea, și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor. De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea, care spune că, atât timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare? Soțul a zis că are logică, așa că a fost de acord. Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce." , a fost mesajul postat de Adela Popescu, pe contul ei personal.

Mesajul postat de Adela pe contul ei de Instagram[Sursa foto: Instagram]

Ce probleme întâmpină Adela Popescu de când este mamă de trei băieți?

Bucuria venirii pe lume a celui de-al treilea copil a venit la pachet și cu multe greutăți pentru Adela Popescu și Radu Vâlcan.

Citeste si: Adela Popescu, îngrijorată pentru bebelușul ei: "Asta cred că mă doare cel mai tare"

Cei doi încearcă să își împartă timpul cât mai eficient, pentru a acorda atenție fiecăruia dintre cei trei băieți, chiar dacă de multe ori acest lucru nu le iese în totalitate: "Deși pentru că petrec foarte mult timp împreună băieții, sunt foarte legați, îmi dau seama cât este de important ca fiecare copil să aibă timpul lui și doar al lui cu părinții. Oricât ne-am strădui să ne împărțim atenția în mod egal când sunt împreună, lucrul ăsta este practic imposibil de realizat. Când ai mai mulți copii dragostea nu se împarte, însă timpul și atenția, da…", a povestit Adela pe o rețea de socializare.