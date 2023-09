Adelina Pestrițu a dat vestea despre al doilea copil în direct, cu zâmbetul pe buze! Zeny e nerăbdătoare să aibă un frățior: „Nu e nimic mai frumos”

In articol:

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități din țara noastră. Fără doar și poate, vedeta se poate considera o femeie norocoasă din toate punctele de vedere. De-a lungul timpului a reușit să-și construiască o carieră de succes, având un parcurs profesional demn de invidiat, iar în prezent se bucură de o comunitate numeroasă în mediul online.

Totodată, pe plan sentimental lucrurile îi merg la fel de bine, asta pentru că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Virgil Șteblea. De șapte ani cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, având împreună și o fiică minunată, pe Zeny.

Recent, bruneta a vorbit despre planurile lor de viitor, mărturisind că și-ar dori foarte mult ca familia sa să mărească, mai ales că și fiica sa își dorește încă un frățior.

Adelina Pestrițu, mărturisiri despre al doilea copil

Adelina Pestrițu și soțul său, Virgil Șteblea au pus bazele unei familii minunate. Invitată în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță, vedeta a vorbit și despre al doilea copil, mărturisind că speră ca familia lor să se mărească cât mai curând. De asemenea, se pare că și Zeny este de aceeași părere, întrucât întotdeauna o întreabă pe mama sa când va avea un frățior sau o surioară, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea.

Totodată, atunci când a fost întrebată dacă urmează să sărbătorească nunta de cristal, Adelina Pestrițu a venit cu un răspuns care a șocat pe toată lumea deoarece a menționat că și-ar dori mai degrabă un botez și se roagă foarte mult pentru ca această dorință să devină realitate, mai ales că întreaga familie așteaptă cu nerăbdare vestea cea mare.

„Măruță: De câți ani sunteți împreună?

Adelina Pestrițu: De 7.

Măruță: Mă gândeam acum că poate urmează să sărbătoriți vreo nuntă, știi cum e. De cristal, de...

Adelina Pestrițu: Sau poate vreun botez.

Măruță: Hopa! Îți mai dorești?

Adelina Pestrițu: Doamne ajută, pune și tu un acatist. Poate vin data viitoare cu vreo veste bună la tine. În ultima perioadă Zeny cam bate în ușă: <<Când primesc un frățior?>>

Măruță: Și tu ce îi răspunzi?

Adelina Pestrițu: I-am spus că pentru asta trebuie să facem un bilețel, să-l citim în fiecare seară când spunem rugăciunea.

Măruță: Și își dorește, nu?

Adelina Pestrițu: Da, mult. Mult! Prima dată când am întrebat-o, acum un an parcă, a zis> <<Exclus>>. Și am zis: <<Mamă, nu avem nicio șansă. Dacă vine un copil, va trebui să facem terapie cu toții>>.

Măruță: Dar și tati și mami își doresc?

Adelina Pestrițu: Da. Și tati și mami.

Măruță: Foarte frumos, Adelina! Știi cum e, la un moment dat nu e nimic mai frumos decât grija unui părinte.”, a fost dialogul neașteptat dintre Adelina Pestrițu și Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii acestuia.

