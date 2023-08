„Am fugit mâncând pământul” Adelina Pestrițu nu se poate bucura pe deplin de vacanța din America! Ce i s-a întâmplat vedetei într-un parc de distracții: „Începuse scenariile să se activeze”

In articol:

Adelina Pestrițu și familia ei își petrec vacanța în America, unde vedeta povestea, cu ceva timp în urmă, că voia chiar să se mute și să înceapă o nouă viață. Influencerița părea că își trăiește pe deplin visul american în aceste zile, însă, recent, a revenit în mediul online, povestind lucrurile neplăcute prin care a fost nevoită să treacă, în timp ce se pregătea să se distreze împreună cu soțul ei, Virgil Șteblea și fiica lor, Zenayda.

Citește și: Ce reacție are fiica Adelinei Pestrițu de fiecare dată când vede întâmplător, pe stradă, afișe cu mama ei. Brunetei i-a atras atenția un gest pe care micuța îl face tot timpul: "Nu știu cât înțelege ea acum"

Adelina Pestrițu își dorea foarte mult să-și petreacă timpul într-un parc de distracții cu soțul și fiica ei, însă fobia sa a făcut-o să renunțe. Pe rețelele de socializare, vedeta a povestit că, după ce a așteptat timp de mai bine de o oră pentru a se da în mașinute, a observat un afiș care atenționa persoanele ce suferă de claustrofobie că ar putea fi afectate de intrarea în locul de joacă, ce se afla la subsol. Adelina s-a răzgândit imediat și nu și-a mai însoțit familia la distracție, așteptând, cuminte, la aer și mărturisind că, de câțiva ani, se luptă cu teama de spațiile închise, care îi cauzează stări de neliniște.

Citește și: Adelina Pestrițu și Zeny au fost externate. Ce diagnostic grav a primit fiica vedetei: „A fost nevoie de oxigen”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: „Oamenii vomează în restaurant, pe balcoane”. Avertismentul unei românce care își petrece concediul în Bulgaria, la 4 stele- stirileprotv.ro

„Am așteptat o oră la o coadă să mă dau în niște mașinuțe și fix înainte să mă urc în masinuță, am citit avertizarea pentru cei care au teamă de spații închise. Eu sunt în categoria asta de mulți ani, cei cu claustrofobie și am fugit mâncând pământul. Acum stau și îi aștept pe ai mei, pentru ca ei s-au dus, evident, ei se bucură de multe senzații tari în parcul asta. Eu mai întâi citesc avertizările și de data asta am zis pas. Îi aștept afara, la aer curat, fără frica de nimic. Nu-mi trebuie mie niciun subsol, niciun spațiu închis. Să fie clar! (…) Oricum aveam o senzație dubioasă, cu un gol în stomac, de când am văzut că sunt foarte mulți oameni într-un spațiu închis și coboram din ce în ce mai multe scări. Începuse scenariile să se activeze”,

a povestit Adelina Pestrițu pe pagina ei de Instagram.

Adelina Pestrițu se confruntă cu probleme în vacanța din SUA [Sursa foto: Instagram]

Adelina Pestrițu și-a dorit să se mute în America

În urmă cu câteva zile, influencerița povestea, tot în mediul online, că, la un moment dat, era pregătită să plece în SUA și să înceapă acolo o viață nouă. Pe vremea aceea, vedeta nu era căsătorită și nici nu devenise mamă, iar lipsa responsabilităților îi permitea să facă schimbări majore în viața ei. Totuși, planurile sale nu au mai devenit realitate, iar Adelina a rămas în România, unde și-a întâlnit, după câțiva ani, bărbatul visurilor sale, cu care a format o familie extrem de frumoasă și împlinită.

Citeste si: „De ce să nu mă recăsătoresc? Dar nu știu dacă o să se întâmple sau nu! Asta trebuie să îl întrebați pe Beni.” Dana Roba pare pregătită să își refacă viața- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte BAC 2023 Română sesiunea de toamna: S-a publicat baremul de corectare pe subiecte.edu.ro 2023!- stirilekanald.ro

Citeste si: Scandalul divorțului dintre Britney Spears și Sam Asghari! Tânărul actor a trecut la amenințări- radioimpuls.ro

Citește și: „O să fiu bine” Adelina Pestrițu a primit un diagnostic neașteptat, în urma unei radiografii pulmonare. Ce simptom a trimis-o urgent la medic?

„America, America, dar mie mi-e dor de o ciorba de perișoare. Asta e și unul dintre motivele pentru care nu aș putea locui permanent într-o altă țară, mâncarea. Și când mă gândesc că acum aproape 7 ani (înainte să-l întâlnesc pe Virgil) eram cu toate actele pe masa, hotărâtă să ma mut definitiv în SUA. Acum nu m-aș mai simți atât de pregătită să fac astfel de schimbări în viața mea. Pe atunci eram flower power și orice mi se părea așa simplu. Când stabilitatea își face loc în viața ta și îți este bine așa, nebun să fii să vrei sa dai totul pentru o viață pe un alt continent unde totul e diferit. Absolut tot! E o loterie mult prea mare, care vine la pachet cu multe riscuri. Dar știți vorba «niciodată să nu spui niciodată» Cine știe ce ne mai pregătește viitorul și mă învață să trăiesc și fără ciorba de perișoare”, a spus Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.