Adelina Pestrițu începe un nou capitol în viața ei! Bruneta a vrut ca fanii să știe de la ea ce decizie a luat împreună cu Virigil Șteblea: „Mi-ar fi adus bucurii doar pe moment, în viitor n-ar fi însemnat nimic”

In articol:

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea sunt cuplul din showbiz pentru care banii nu sunt o problemă niciodată. Cei doi au pus multe afaceri pe picioare, ea are tot la fel de multe proiecte și în online și astfel veniturile lor sunt considerabile.

Încasează lună de lună sume fabuloase, lucru care se vede în imaginea lor, în mașinile pe care le conduc, vacanțele de lux pe care le bifează și locuința de fițe în care stau.

Citește și: „Nu știm dacă va fi băiețel sau fetiță” Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre a doua sarcină, după ce a apărut cu o burtică suspectă la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol

Adelina Pestrițu este proprietara unei noi locuințe

Însă, asta nu este tot, căci acum dau o altă lovitură. Fosta prezentatoarea TV a fost cea care a făcut marele anunț public, mândră nevoie mare.

Pe Instagram, vedeta a publicat mai multe imagini de pe șantierul unui bloc aflat în construcție. De la etaj, de pe terasă, influencerița a spus că acolo, de fapt, este noua ei casă, în care va putea muta în cel mai scurt timp. Ea spune că a ajuns în punctul vieții în care a realizat că, pe lângă plăcerile de moment, importante sunt și investițiile care o vor ajuta pe termen lung.

Astfel, cumpărarea unui apartament este, cel puțin pentru moment, varianta ideală în care ea și soțul să își bage banii adunați de-a lungul timpului.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Johnny Depp: Nu mă mai gândesc la Hollywood- stirileprotv.ro

Citește și: „Am simțit nevoia să ne recalculăm traseul” Adelina Pestrițu a avut o discuție serioasă cu soțul ei înainte să ia această decizie. Cei doi nu au mai vrut ca fiica lor să apară pe rețelele de socializare

Și prin această mărturisire, ea spune că vrea să le transmită tinerilor care o urmăresc să creadă în visurile lor și să muncească pentru ele, indiferent de obstacolele care le apar în cale.

”Mi-am lăsat tocurile acasă și am mers în vizită pe șantier. Nu pentru a-i controla pe cei care lucrează acolo, ci pentru a-i cunoaște, a le mulțumi pentru efortul depus și pentru a intră oficial în nouă noastră casă, care va fi gata în curând. Este o casă pe care am cumpărat-o renunțând la lucruri care mi-ar fi adus bucurii doar pe moment care în viitor n-ar fi însemnat nimic. Viață nu este doar despre distracții ci și despre cumpătare, care îți aduce confort, siguranță, încredere. Îmi place să cred că nu muncesc doar să fac față trendurilor și încerc să fiu conștientă și responsabilă și să am grijă și de mine cea din viitor. Ce vreau să spun de fapt cu această postare este mesajul meu pentru tinerii lipsiți de încredere. Nu uitați că sunteți puternici și puteți să transformați în realitate orice vis măreț pe care îl aveți! Nu va lăsați bătuți indiferent de obstacolele pe care le veți întâlni în drumul vostru în viață. Aveți grijă de voi cei din prezent dar și de voi cei din viitor! Limitele sunt doar în mintea noastră! Much Love 🫶🏾🤍”, a scris Adelina Pestrițu, în mediul online.

Adelina Pestrițu începe un nou capitol în viața ei! Bruneta a vrut ca fanii să știe de la ea ce decizie a luat împreună cu Virigil Șteblea [Sursa foto: Instagram ]

Citește și: Adelina Pestrițu a dezvăluit secretul unei siluete de invidiat. Ce face bruneta pentru a se menține în formă: „Pentru asta fac sport. Mănânc tot felul de prostii. Burgeri, shaorma, dulciuri, beau câteodată și acidulat”

Citeste si: „Acel monstru care mi-a săpat groapa, a căzut chiar el în ea. Din surse am înțeles că el a vrut să îmi ia viața.” Care este motivul adevărat pentru care Daniel Balaciu a atacat-o pe Dana Roba- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Amănunte cutremurătoare continuă să iasă la suprafață. Dana Roba, noi detalii din căsnicia cu Daniel Balaciu. Motivul real pentru care make-up artista a fost atacată: "A premeditat totul cu ceva timp înainte"- radioimpuls.ro

După ce s-a lăudat în online cu noua achiziție, Adelina Pestrițu a fost felicitată de fanii ei, dar și luată la întrebări.

Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare vor să știe dacă inflencerița, acum că este posesoarea unui apartament, se va muta de la casă în vârful blocului.

Întrebare la care ea a dat un răspuns negativ, menționând că a făcut această achiziție pentru a-și bagă banii în ceva de viitor și, poate, chiar pentru a-i înmulți, astfel încât să fie și mai bine din punct de vedere financiar.

”Nu!!! Nu mă mut! Noi încercăm să investim banii pe care îi câștigăm astfel încât să nu fim tentați să-i cheltuim pe lucruri inutile, dar să fim și siguri că își păstrează sau își cresc valoarea.🤍 Nu mă mut prea curând. Suntem fericiți în casa noastră! Acest apartament este o investiție pentru ca banii pe care îi câștigăm să aibă măcar aceeași valoare și în viitor. Aș zice că ne-am maturizat!”, a mai zis soția lui Virgil Șteblea.

Adelina Pestrițu începe un nou capitol în viața ei! Bruneta a vrut ca fanii să știe de la ea ce decizie a luat împreună cu Virigil Șteblea [Sursa foto: Instagram ]