Într-o astfel de baracă e internată Adelina Pestrițu

Adelina Pestrițu și-a obișnuit admiratorii să apară în ipostaze care de care mai glamuroase și probabil că nu și-a închipuit niciodată că va ajunge să stea internată într-o...baracă. Vedeta a ieșit pozitivă la testul pentru depistarea noului coronavirus și a fost internată la Spitalul Militar ROL 2, așa cum ea însăși a dezvăluit pe contul ei de soicalizare.

Adelina Pestrițu, internată în curtea Institutului Ana Aslan

Unitatea spitalizească în care e internată Adelina Pestrițu se află în Otopeni, în curtea Institului de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan. Aceasta a fost inaugurată în luna martie, odată cu începerea pandemiei de coronavirus, după care a fost închisă și redeschisă în urmă cu o lună, când numărul cazurilor a reînceput să crească.

Spitalul este unul mobil și inițial, îngrijirile medicale se acordau în corturi de armată. Ulterior, aici au fost aduse barăci metalice asemănătoare cu cele aflate pe șantiere. În aceste barăci au fost amenajate ”saloanele” iar partea de terapie intensivă a fost amplastă într-o clădire separată. O parte din corturi folosesc acum pentru triajul pacienților.

Spitalul MIlitar ROL2, zona de triaj

”S-a redeschis în urmă cu aproape 4 săptămâni secția de boli infecțioase. Am îngrijit până în prezent, aici, 300 de pacienți, am externat în jur de 240. Avem în prezent 60 de pacienți internați iar rulajule ste foarte mare. Mai avem acum, la ATI 19 pacienți pe 23 de paturi”, a explicat colonel medic dr. Simona Ionescu, medic primar Boli infecțioase pentru scumc.ro.

Medicii, echipați ca la NASA

Imaginile surprinse la secția de terapie intensivă de la Spitalul Militar ROL2 îi arată pe medici în combinezoane și echipamente care acoperă în totalitate pielea. Pentru a fi recunoscuți de pacienți și cadre medicale, medicii își scriu numele cu pixul, pe spatele combinezonului.

Așa sunt echipați medicii de la Spitalul MIlitar ROL 2

”Datorită riscului epidemiologic, noi facem tot ce ține de logistică dublu: foile de observație sunt făcute în exterior și scanate în interior, astfel încât tot ce iese este verde, adică nu este nimic contaminat. E un consum emoțional datorită faptului că cuntem în combinezon. Toate manevrele pe care noi tebuie să le facem și care sunt manevre de finețe: prinderea cateterelor arteriale sau venoase ne este oarecum îngrunate de aceste echipamente. (...) Cea mai mare satisfacție este atunci când reușim să externăm un pacient. De obicei, aici (la ATI, n.r.) ajung pacienți foarte gravi și din păcate, rata de deces în terapie este mult mai mare ca în orice altă secție”, a povestit Anca Isăroiu, medic rezident la secția ATI pentru sursa citată.

Adelina Pestrițu a mărturisit recent că a fost infectată cu noul coronavirus și se află internată la Spitalul militar ROL2 unde are parte de cele mai bune îngrijiri.

Adelina Pestrițu s-a îmbolnăvit de Coronavirus

”Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust şi fără miros, am venit, mi-am făcut un test. Testul a ieşit pozitiv. Toţi cei din familia mea vor fi şi ei testaţi, respectiv Zeny, bunicii. Soţul a ieşit negativ. Îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar am mare încredere că totul va fi bine. Am pus pe baza faptului că muncesc foarte mult. Ulterior am simţit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult şi am luat decizia de a mă duce să mă odihnesc. Am aflat că şi prietenul cu care m-am văzut zilele trecute este şi el confirmat covid, este asimpomatic, nu ştia că îl are. Şi-a făcut un test pur şi simplu pentru că trebuia să plece în vacanţă”, a povestit Adelina Pestrițu pe contul ei de socializare.