Adevărul despre apariția lui Putin la slujba de Înviere! Ce s-a văzut în imaginile live: „A fost prea laș”

Ultima apariție în public a lui Vladimir Putin, de la Catedrala "Hristos Mântuitorul" din Moscova, a devenit un subiect controversat în mediul online.

Imaginile cu Vladimir Putin din noaptea de Înviere au stârnit o mulțime de controverse în mediul online. Unii internauți au susținut că fotografiile cu președintele rus, de la Catedrala "Hristos Mântuitorul" din Moscova, păreau distorsionate, iar ținuta liderului de la Kremlin, din timpul slujbei, a fost identică cu cele purtate în apariții mai vechi: "Putin a fost prea laș pentru a fi prezent în biserică în timpul evenimentului propriu-zis. Filmări preînregistrate cu el au fost editate destul de prost.", a scris un utilizator pe Twitter.

"Putin poartă același costum și aceeași lumânare ca pe 2 mai 2021.", a notat publicația rusă The Village.

