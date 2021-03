Adevărul despre relația dintre Alex Velea și fiica Antoniei, Maya. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi: „De acum încolo o să...”

In articol:

Alex Velea și Antonia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor au rezultat doi băieți, Akim și Dominic. Artisa mai are o fetiță din prima căsătorie cu italianul Vincenzo Castellano, pe Maya, o superbă fetiță care seamănă leit cu Antonia.

Ei bine, toată lumea s-a întrebat care este relația dintre Alex Vela, cei doi băieți ai cuplului și Maya, care locuiește cu tatăl biologic, în Italia. Artistul a dat tot din casă și a povestit cum se înțelege el cu fiica soției sale.

Alex Velea, despre relația dintre el și Maya: „M i-am dorit mult ca și ea să mă accepte ca pe un prieten mai mare”

Alex Velea a dezvăluit, încă de la începutul relației cu Antonia, care este cea mai mare dorință a sa și anume aceea ca fiica artistei, Maya, să îl accepte nu ca pe un tată, dar ca pe un prieten.

Se pare că acest lucru s-a și întâmplat. Cei doi se înțeleg de minune, ba chiar și Akim și Dominic abia așteaptă să-și vadă sora, care cel mai mult stă în Italia, la tatăl ei.

Recent, artistul și-a deschis inima în fața publicului și a povestit toate detaliile din spatele ușilor închise în ceea ce privește relațiile dintre membrii familiei sale.

„Nu o văzusem de 6 luni, pentru că noi am plecat din Italia fix cu carantina. Abia așteptam să mergem să o vedem pe Maya. Băieții mereu vorbesc de ea. Nu există cazuri în care să nu amintească de sora lor. Toți abia așteptam să o vedem. O simt ca pe copilul meu și mi-am dorit mult ca și ea să mă accepte ca pe un prieten mai mare.

Sunt fericit că avem genul ăsta de relație și că m-a acceptat în viața ei, iar lucrurile sunt exact așa cum trebuie să fie într-o familie. Am făcut față cu brio și sunt mulțumit de asta. De acum încolo o să mergem și noi, o să vină și ea aici. Gata, a terminat cu divorțul și au ajuns la un numitor comun”, a declarat artistul, pentru un post de televziune.

Alex Velea, probleme pe plan profesional

Ei bine, dacă pe plan personal lucrurile merg strună, artistul de plânge că în viața profesională întâmpină multe dificultăți în ultimul timp. Se pare că muzica lui face în continuare multe vizualizări pe Youtube și ajunge în inimile oamenilor, însă nu și la radio, iar artistul își pune un mare semn de întrebare cu privire la ceea ce s-a întâmplă.

„De când m-am combinat cu nevastă-mea și mi se pare că am fost cumva pedepsit şi mi s-a părut că am fost, şi eu şi ea (…) ne-au băgat aşa într-un con de umbră sau şi-au dorit să ne bage. Din 2015, după „Din vina ta” nu m-au mai dat cu nimic.

M-au dat puţin cu „Defectul tău” sunt eu, chiar înainte să se nască Domi, am lansat-o cred că în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul „Din vina ta”, au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoţi o piesă, păi am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă”, a declarat Alex Velea, într-un podcast.