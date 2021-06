Adevărul despre scandalul dintre Raluca Dumitru și Culiță Sterp. De la ce a pornit totul: "Cineva s-a dus și i-a spus lui Culiță..." EXCLUSIV

In articol:

Raluca Dumitru ne-a oferit în exclusivitate, astăzi, primele declarații despre întreaga experiență de la Survivor România. Faimoasa a vorbit deschis despre strategiile din echipa Faimoșilor, dar ș despre certurile pe care le-a avut de-a lungul emisiunii.

Raluca Dumitru, adevărul despre scandalul cu Faimosul Culiță Sterp

Între Raluca și Culiță Sterp a avut loc un adevărat scandal, care a durat de-a lungul mai multor ediții. Cei doi și-au aruncat tot felul de vorbe. Pentru WOWbiz, vedeta de televiziune a spus de unde au pornit discuțiile în contradictoriu.

Faimoasa susține că a fost vorba despre o persoană, care s-a băgat între cei doi, și a dus vorba. Concurentul respectiv ar fi spus că Raluca ar fi avut doar cuvinte urâte la adresa lui Culiță, iar de aici a pornit totul.

„Acel scandal între mine și Culiță a pornit de la cineva care s-a dus și i-a spus lui Culiță că eu m-am dus și am vorbit urât despre el. Eu am o bănuială, dar nu știu sigur. Este între Ștefan și Irisha. Cineva i-a spus ceva despre mine, că am spus eu ceva despre el, iar el a strâns o răutate față de mine și a încercat să mă atace. Într-o seară eu m-am luat de Ștefan pentru că l-a nominalizat pe Cosmin. De aici a început Culiță și Ștefan, erau doi bărbați pe mine și spuneau vorbe. Mă atacau, atât Culiță, cât și Ștefan. Pur și simplu nu știam cum să reacționez. Am încercat să nu fac un conflict foarte mare. Nu înțelegeam, mă gândeam că era nemulțumirea lor că a plecat Irisha și se răzbună pe mine. Apoi am aflat ce a auzit el”, ne-a declarat Raluca Dumitru.

Care era relația dintre Elena Marin și Raluca Dumitru?

Raluca Dumitru a fost extrem de încântată în momentul în care a pășit în Republica Domincană și a văzut-o pe Elena Marin, pe care o știa de mai mult timp. Însă, Faimoasa suține că nu a simțit același lucru și din partea ei. Ba chiar mai mult, de-a lungul emisiunilor, a ținut să îi întoracă pe băieți împotriva ei.

„Zanni cu Sebi se luau și de mine de multe ori, la fel cum îi spuneau și Elenei, doar că ea le lua mult prea personal. Se făcea un mare tam tam. Băieții au vorbit foarte frumos cu ea. Nu mi s-a părut că au jignit-o cu ceva, că i-au spus ceva foarte grav. A început să plângă ca și cum ar fi jignit-o. Nu era cazul. Cred că cei de acasă au văzut ce s-a întâmplat la consiliu. Spunea anumite lucruri cu o răutate foarte mare. Orice lucru pe care îl spuneam. Eu niciodată când am vorbit cu ea nu am ieșit în față să spun. Și atunci când i-am spus că o iau de codițe, nu se întâmpla, dar când vezi că în spatele camerelor este opusul, te deranjează. Ea pare înger, iar eu drăcușorul. Când am venit în această competiție, eu o știam pe Elena, m-a bucurat.

Nu mi s-a părut și din partea ei același lucru. Băieții erau foarte ok, dar ea nu. Și pe plajă m-am dus la ea, să povestim, pentru că aveam prieteni comuni. Totul s-a schimbat după discuția de pe plajă. S-a dus la Zanni și i-a spus: Mai bine Ana, decât cele două fete conflictuale. Noi când am ajuns nu știam ce locuri să ocupăm din camp. Mă așteptam din partea ei să zică Haideți aici lângă mine, mai ales că o cunoșteam. Mie nu mi s-a părut apropiată nici de mine, nici de Irisha. S-a apropiat de Irisha după ce i-a luat apropierea. Eu m-am dus și am avut o discuție cu ea și i-am spus că nu mi se pare normal, nu i-am făcut nimic. M-am apărat pentru că sunt singură, nu aveam pe nimeni de acasă lângă mine”, a mai dezvăluit Raluca Dumitru, în exclusivitate pentru WOWbiz.