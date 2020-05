E normal sa fii precauta, deoarece in presa au circulat o multime de informatii eronate si exista intr-adevar studiouri de videochat in care nu poti avea incredere, dar viata ti se poate schimba daca alegi un studio videochat non-adult de top. Modelele glamour chiar nu se dezbraca in fata camerei web! Ele au incasari mari din conversatii online, in care se folosesc de abilitatile lor de comunicare si pun in aplicare anumite tehnici de seductie.

Andra Chirnogeanu, PR Manager la Studio 20, cel mai mare studio videochat non-adult din Romania, ne-a dezvaluit ce se intampla in fata camerelor web: "Tinerele care fac videochat glamour discuta cu membrii site-urilor, fara sa renunte la haine. Ele au grija sa arate mereu impecabil si stiu cum sa se faca placute. Trainerii nostri le invata cum sa capteze atentia membrilor si cum sa ii fidelizeze. In plus, modelele urmeaza cursuri de limba engleza si cultura generala pentru a avea mereu subiecte interesante de discutie."

Asadar, videochatul non-adult este similar orelor petrecute pe retelele de socializare. Modelele glamour au o activitate placuta, relaxanta si se bucura de atentia a mii de admiratori.

Cat poate castiga un model non-adult?

"Incasarile modelelor online de la Studio 20 depind de implicarea lor in aceasta activitate. Noi le punem la dispozitie aparatura de ultima generatie si le ajutam sa-si completeze garderoba si trusa de machiaj, daca au nevoie, dar in fata camerei web, totul depinde doar de ele. Modelele Studio 20 au castiguri de ordinul miilor de dolari pe luna, unele dintre ele avand chiar incasari de peste 10.000 de dolari. Veniturile sunt mari in videochat daca te mentii motivata si iti pui in valoare atuurile", ne-a marturisit Andra Chirnogeanu.

Studio 20 este renumit pentru profesionalism si corectitudine, asa ca le ajuta pe tinerele aflate la inceput de drum sa devina modele de succes. In primele 3 luni de activitate le ofera un venit minim garantat de 1000 de dolari, pe care il primesc indiferent de performantele lor din acea perioada, iar apoi le ofera tot sprijinul de care au nevoie pentru a deveni cunoscute in acest domeniu.

Mai mult decat atat, modelele care lucreaza pentru acest studio de videochat se bucura de un program flexibil, un contract 100% legal, asigurare medicala si stomatologica privata, transport cu limuzina, bonusuri si credite fara dobanda. Modelele glamour lucreaza in camere amenajate cu mobila de lux si beneficiaza de spatii de relaxare, in care pot socializa cu colegele lor si se pot destinde.

Asadar, videochatul non-adult este real, dar pentru a fi sigura ca te vei bucura de cele mai bune conditii si de incasari mari, trebuie sa alegi un studio de videochat cu renume.