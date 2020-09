Adi de la Valcea a mers la service să-și repare mașina

Adi de la Vâlcea a trecut prin momente dificile, zilele trecute, după ce mașina în care se afla a acroșat un alt automobil. Accidentul a avut loc la Vâlcea, în apropierea unui sens giratoriu, aproape de casa cântărețului. Norocul lui Adi a fost că mașina lui încetinea pentru că se apropia de intrarea în sensul giratoriu. Chiar și așa, toată partea frontală a Mercedesului de 50.000 euro al cântărețului a fost făcută praf.

Adi de la Vâlcea se întorcea de la o filmare cu Cristian Sabbagh

Vina pentru accident îi aparine celuilalt participant la trafic. Acesta a intrat de pe o stradă laterală, i-a tăiat calea lui Adi de la Vâlcea, încercând să pătrundă pe celălalt sens de mers și să intre într-o benzinărie. Adi de la Vâlcea n-a mai putut evita impactul.

Manelistul a povestit întâmplarea și pe vlogul lui, în timp ce mergea să-și ia mașina de la service.

”Când am filmat cu finul Cristian Sabbagh la poligon, pe drumul de întoarcere, mai aveam 200 metri până acasă și m-a lovit un..., a lovit Mercedesul meu, mașina sufletului meu. Iar astăzi o să merg să văd cum a ieșit.

Masina lui Adi de la Valcea

Eu eram aici, în poziția asta, și tipul venea de acolo. Și el, în loc să meargă la rond, acolo, să întoarcă și să intre în benzinărie, s-a băgat direct prin fața noasrtă, să intre pe aici. Vă dați seama, el trebuia să facă rondul acolo, să se întoarcă și să bage în PECO, el a intrat direct. Vă dai seama cât de nebun, și avea și volan pe dreapta”, a povestit Adi de la Vâlcea pe vlogul său.

A vrut să-și cumpere Rolls Royce

Manelistul a fost mulțumit de lucrarea pe care au realizat-o cei de la service și a povestit că ține enorm la mașina lui.

Adi de la Valcea și-a făcut praf Mercedesul

”Mi-era dor de mașina asta. Am avut 7-8 S-uri (Mercedes clasa S, n.r.), modelele care erau atunci. Singura mea mașină nouă, zero kilometri, clasa S a fost. Și am avut peste 200 de mașini, să știți. Nici nu mai e o laudă, e o rușine de fapt, că am cheltuit atâția bani. Dar fiecare cu viciul lui.

Am vrut și eu cândva să-mi cumpăr Rolls Royce și vă spun sincer, am stat mult pe gânduri. Sunt, totuși, un lăutar, artist... Dacă eu ca lăutar, ca muzicant, vin la un eveniment cu Rolls Royce, nea Gigi Becali, el cu ce trebuie să mai vină? Nu putem să fim pe aceeași treaptă! E o chestie de bun simț mai degrabă”, a mai povestit Adi de la Vâlcea.