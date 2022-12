Adrian Mititelu Jr. face clarificări după presupusul scandal de la Susai: "A avut loc un mic conflict lângă masa mea". Filmul evenimentelor | EXCLUSIV

In articol:

Fiul lui Adrian Mititelu a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a negat informațiile cu privire la presupusa bătaie care ar fi avut loc weekendul trecut la Susai. Craioveanul a oferit toate detaliile cu privire la evenimentele care s-au petrecut la munte!

Despre Adrian Mititelu Jr. s-a scris recent că ar fi fost vedeta unei încăierări la Predeal, într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi din localitate. Fiul lui Adrian Mititelu a negat însă toate informațiile apărute în presă și a oferit mai multe detalii doar pentru WOWbiz.ro, explicând ce s-a întâmplat, de fapt, la Susai.

Adrian Mititelu Jr. dezminte toate informațiile cu privire la presupusa bătaie de la Susai

Craioveanul ne-a explicat că nu a fost implicat în nicio bătaie, nici la clubul din Predeal, nici la cunoscutul local de la Susai, acolo unde se strâng vedetele cu orice ocazie.

Adrian Mititelu Jr. Ne-a mărturisit că nu s-a bătut cu nimeni și nici nu se pune problema să fi aruncat cu șampanie pe oameni așa cum s-a zvonit inițial.

Citește și: Adrian Mititelu Jr., cel mai tânăr patron din fotbal, afectat de lipsa tatălui! Dezvăluiri incredibile din viața personală: "Am avut patru ani de sărăcie"

"În primul rând, am auzit și eu a doua zi că prin București se vorbește că m-ar fi bătut un așa zis luptător K1 pe care nu îl cunosc, nu știu cine este.

Nu m-a bătut absolut nimeni. La clubul din Predeal se merge după ce mergem la locația de la Susai și cred că toți știu foarte bine lucrul acesta, pentru că vorbim de un club, nu un loc unde se ia micul dejun. Nu ai cum să merg într-un club la nouă dimineața ca să poți să iei bătaie și apoi să merg bătut la Susai și să fac un alt scandal, este absurd", a mărturisit Adrian Mititelu Jr, pentru Wowbiz.ro.

Adrian Mititelu Jr. ne-a mărturisit că are prea mulți prieteni în toată țara că să ajungă în astfel de situații, iar de cele mai multe oamenii fac poze cu el când îl văd în oraș și nu se pune problema unor scandaluri.

"Am prea mulți prieteni în țara asta și oriunde merg sunt înconjurat numai de prieteni ca să poată să se găsească vreodată cineva să sară la mine la bătaie sau să se întâmple vreodată acest lucru. Acest rău în preajma mea nici nu există, mai ales din partea unor așa ziși luptători K1 care vin și fac poze cu mine și cu oamenii cu care stau eu la masă așa că este total o aberație", a mai adăugat el, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Cele mai frumoase poze pe care mi le-a făcut vreodată.” Lia Bugnar, adevărul despre despărțirea de Anghel Damian- kfetele.ro

Citeste si: Ea este tânăra care a murit în cumplitul accident de la Iași. Avea doar 29 de ani şi era mama unui băiețel- bzi.ro

Adrian Mititelu Jr. la Susai [Sursa foto: Instagram]

Adrian Mititelu Jr., detalii despre ce s-a întâmplat la Predeal

Fiul lui Adrian Mititelu ne-a mărturisit că a avut loc un conflict la Susai, însă totul s-a petrecut la o masă alăturată și nu a avut nici cea mai mică legătură cu el.

Citește și: Culiță Sterp, primele declarații după ce s-a scris că a ucis un om. Artistul a spus tot adevărul: „M-ați făcut recidivist, m-ați făcut criminal. Asta nu o să rămână așa”

"A avut loc un mic conflict lângă masa mea, la o masă la care erau niște craioveni, dar nu am avut nicio legătură. Eu doar eram acolo în zonă, nu am fost eu vinovat de ceva nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu m-am bătut și cu atât mai puțin nu am dat cu șampanie pe oameni, asta este o altă aberație. Eu nu am nicio dovadă, dar pur și simplu s-a scris un articol tendențios.

Am văzut un videoclip care arată două poze cu mine de la Susai și se spune că aș fi luat bătaie. Eu toată ziua și toată noaptea am postat pe rețelele de socializare, adică s-a văzut că nu am niciun semn, că eram bine", a mărturisit fiul lui Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Adrian Mititelu Junior [Sursa foto: Instagram]

Fiul lui Adrian Mititelu nu a aruncat cu șampania pe oamenii de la Susai

Fiul lui Adrian Mititelu ne-a mai explicat că tot timpul a postat pe story și în mediul online de la Predeal și niciodată nu a apărut cu urme de violență. În ceea ce privește informațiile potrivit cărora craioveanu ar fi aruncat cu șampanie pe oameni, tânărul spune că nu e nimic adevărat și chiar este recunoscut pentru că nu se implică în astfel de scandaluri.

"Eu la două zile după ce am fost la Predeal am apărut la un meci în Craiova și s-a văzut că nu am nimic. Nu poți să zici că mi-a dat unu fatala și eu să nu am nimic. Am făcut și o postare pe Instagram în care o rog pe acea persoană de care spun ei să iasă public și să spună dacă a avut cumva un conflict cu mine să vedem dacă există acea persoană.

Oamenii mă știu, eu ies în oraș de ani de zile, lumea știe că nu fac probleme... cum să arunc cu șampanie pe oameni. Nimic nu e adevărat", a mai precizat el, pentru WOWbiz.ro.

Fiul lui Adrian Mititelu, mesaj tranșant pe Instagram

La scurt timp după ce au apărut primele informații cu privire la presupusa bătaie de la Susai, fiul lui Adrian Mititelu a dezmințit informațiile și în mediul online, pe contul său de Instagram.

" Nu am udat pe nimeni cu șampanie și nu m-am certat cu niciun luptător K1 (care să ajungă să ma mai și bată). Dacă există cineva care m-a atins la această petrecere sau oricând, cândva, undeva, cumva, îl rog să iasă public și să mă contrazică.

De asemenea, acest ziar ar trebui să folosească nume și nu titulaturi de genul “luptător K1”.

Dacă au aflat ceva, ce eu nu știu că am pățit, ar trebui să își asume până la capăt și să scrie despre cel care mi-a dat “fatala”", este doar o parte din postarea pe care Adrian Mititelu Jr. a făcut-o pe contul său de Instagram.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!