Adrian Mutu, prima apariție publică după izolare. “Briliantul” a slăbit

Cu un diagnostic negativ, obținut la cele două testări Covid 19, Briliantul a surprins cu noua sa înfățișare. În loc să se îngrașe, antrenorul U21 a pierdut din greutate, în izolare.

Briliantul Adrian Mutu strălucește din nou! Prezent astăzi la conferința de presă prilejuită de semnarea contractului său de imagine cu o casă de pariuri internațională, selecționerul echipei naționale de fotbal U21 a dezvăluit pentru WOWBIZ cum a reușit să ajungă la o greutate de invidiat.

Citeste si: Bănel Nicoliță, de la sărăcie, la viața de fotbalist cunoscut. Sportivul a muncit de mic, căci nu avea ce mânca: ”Mi se rupea sufletul”

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Citeste si: Anamaria Prodan, dezvăluiri amuzante despre Adrian Mutu. Cum a reușit să slăbească ”briliantul” în Dubai

“Am stat 7 zile în izolare la Buftea (baza de antrenament a naționalei U21). M-am antrenat zilnic, intens și am slăbit. Da, culmea este că s-a întâmplat în perioada izolării (n.r.: izolare impusă membrilor staff-ului și echipei naționale U21, după apariția celor două cazuri Covid 19 în lot).

Am făcut multă treabă și nu m-am plictisit niciun moment. Am profitat de toată perioada, dar eram nerăbdător să o depășesc pentru că am foarte multe lucruri de făcut. Am analizat Danemarca (meciurile echipei), m-am uitat la filme și m-am antrenat mult”, a declarat Adrian Mutu pentru WOWbiz.ro.