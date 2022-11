Afacerea care era să-i golească buzunarele Denisei Tănase. Credea că îi va aduce succes, dar s-a înșelat amarnic: "A costat destul de mult la vremea aceea"

In articol:

Denisa Tănase a devenit cunoscută când împreună cu sora acesteia, Raluca, au format trupa Bambi până acum ceva timp când s-au destrămat. Raluca și-a continuat cariera în muzică, iar Denisa și-a concentrat atenția în domeniul afacerilor. Antreprenoarea deține o afacere cu parfumuri și mai multe magazine din diferite locații ale țării, dar și în alte orașe europene.

Afacerea cu care Denisa a dat rateul

În anul 2017, Denisa Tănase a început o poveste de dragoste alături de Mircea Brânzei. Nu a trecut mult de la oficializarea relației, iar cei doi au devenit rapid un cuplu și pe plan profesional. Fosta membră a trupei Bambi și actualul ei soț și-au deschis mai multe afaceri și au reușit să câștige, în ultimii ani, sume colosale. Norocul nu a fost, însă, mereu de partea lor. Denisa recunoaște că una dintre afaceri a fost un eșec. Pe perioada pandemiei, ea și partenerul ei au investit în fabricarea măștilor, dar se pare că această decizie nu a fost tocmai una bună. Și-au dat seama că nu este chiar un lucru cu care rezonează, așa că au renunțat.

,,Cele mai nefericite investiții -ca să spun așa- ale noastre au fost cele dictate de Mircea, din păcate. A fost, de exemplu, în timpul pandemiei, investiție într-o linie de producție de măști. Am cumpărat inclusiv măști gata făcute. Plus această linie completă care a costat destul de mult la vremea aceea. Ne-am dat ulterior seama că nu este domeniul nostru, că nu ne pricepem, că nu ne place. Aruncam unul pe celălalt. Eu aveam business-ul meu și nu aveam tragere de inimă să mă ocup de măști, el la fel.”, a declarat blondina.

Din această afacere cei doi au învățat că nu trebuie mereu să fi în ton cu noile trenduri și le-au dat un sfat celor care doresc să se apuce de antreprenoriat.

,,Am învățat atunci că nu trebuie să cauți întotdeauna trendurile. Ce funcționează pentru alții, e foarte posibil să nu funcționeze și pentru tine. Trebuie să faci ceea ce îți place și lucruri la care să te pricepi cât de cât, nu lucruri noi care poate funcționează la tine, dar la alții nu. În schimb, este absolut normal să ai și astfel de „afaceri” sau încercări eșuate de a investi. Dacă am ști dinainte ce afacere va funcționa și care nu, atunci am fi multimilionari cu toții. Este normal să avem și decizii bune și decizii mai puțin bune. Învățăm din toate.”, a adăugat Denisa.

Denisa Tănase a lăsat muzica pentru lumea afacerilor [Sursa foto: Instagram]

Cum gestionează cuplul cerurile

Femeia de afaceri a mai vorbit și despre căsnicia cu Mircea Brânzei. Denisa Tănase a dezvăluit că, la fel ca în orice cuplu, și în mariajul ei mai apar certuri, dar ea și soțul ei reușesc să treacă repede peste micile neînțelegeri.

,,Când unul dintre noi se enervează, celălalt întotdeauna calmează. Ce ni se întâmplă foarte des este că dacă ne enervăm să începem să râdem. Să ne dăm seama că, de fapt, este o prostie și practic nu avem cum să ne certăm. Putem să discutăm în contradictoriu, putem să ne enervăm, putem să ne supărăm. Dar nu ne certăm la modul de a nu mai vorbi unul cu celălalt. Până la urmă, suntem familie. Nu ai cum să te cerți până la punctul acela”, a dezvăluit Denisa Tănase pentru Playtech.