Aglomeratie mare pe aeroportul Otopeni. Sute de romani, inghesuiti la intoarcerea in Romania din Marea Britanie. In plina pandemie de COVID-19 nu sunt respectate regulile elementare pentru a evita infectarea si transmiterea noului coronavirus.

Imaginea de la terminalul Sosiri de pe Aeroportul International "Henri Coanda" din Capitala a fost postata de Mihai Sturzu pe contul sau de Facebook.

Aglomeratie pe aeroportul Otopeni. Sute de romani, inghesuiti la sosirea in Romania

Actual pilot al unei linii aeriene din tara, fostul component al trupei HI-Q Mihai Sturzu a facut o poza in care se vede cum sute de romani au stat la coada la sosirea lor in Romania.

, a scris Mihai Sturzu, fost politician, pe contul sau de Facebook.

Potrivit reprezentantilor aeroportului Otopeni din Bucuresti, aglomeratia s-a produs dupa ce trei avioane, toate sosite din Marea Britanie, au ajuns in acelasi timp in Romania, in noaptea de duminica spre luni, 29 spre 30 martie 2020. Pasagerii s-au inghesuit la ghisee pentru formalitatile de dupa aterizare.

433 de persoane, toti pasageri ai curselor dinspre Anglia (Doncaster Sheffield, Southend si Gatwick - ambele Londra), au stat la coada in aglomeratie pentru formalitatile de la controlul de frontiera. Dupa cum se poate vedea in imaginea postata de Mihai Sturzu, nu este respectata regula distantarii sociale, de cel putin 1,5 metri intre persoane pentru a evita transmiterea COVID-19.